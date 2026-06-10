Les Bourses européennes terminent dans le rouge, entre Moyen-Orient et inflation américaine

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont fini majoritairement en recul mercredi, après une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient et un nouveau bond de l'inflation aux Etats-Unis en mai.
Paris a perdu 0,51%, Francfort 0,97% et Milan 0,46%. Londres a grappillé 0,27% grâce à ses majors pétrolières, qui ont profité d'une nouvelle hausse des prix du brut.
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