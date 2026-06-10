TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.

POINTS FORTS

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours

de 95 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 189 $ à 193 $

* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à 42 $ pour

refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

370 $

* BorgWarner BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 6,5 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Cencora COR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 27 $

* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $

* Entergy ETR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 126 $ à 122 $

* Equity Residential EQR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 251 $ à 239 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 125 $ à 185

$

* Indie Semiconductor INDI.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « Hold »; objectif de cours de 4

$

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 281,00 $ à 307,00 $

* McKesson MCK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 925 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 152 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de 70 $ à 50

$

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 152 $ à 124

$

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $

* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan lance une couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 130

$

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 150

$

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 129 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Tyra Biosciences TYRA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37,00 $ à 42,00 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 400 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 27 $

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $