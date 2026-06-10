 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.

POINTS FORTS

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours

de 95 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 189 $ à 193 $

* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à 42 $ pour

refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

370 $

* BorgWarner BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 6,5 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Cencora COR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 27 $

* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $

* Entergy ETR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 126 $ à 122 $

* Equity Residential EQR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 251 $ à 239 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 125 $ à 185

$

* Indie Semiconductor INDI.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « Hold »; objectif de cours de 4

$

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 281,00 $ à 307,00 $

* McKesson MCK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 925 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 152 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de 70 $ à 50

$

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 152 $ à 124

$

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $

* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan lance une couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 130

$

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 150

$

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 129 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Tyra Biosciences TYRA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37,00 $ à 42,00 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 400 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 27 $

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $

Valeurs associées

ACADEMY SPORTS
50,3700 USD NASDAQ -2,52%
ANAPTYSBIO
51,6300 USD NASDAQ +0,53%
AVLONBY COM REIT
186,860 USD NYSE -0,37%
BANZAI INTL RG-A
3,1100 USD NASDAQ -9,33%
BEL FUSE-B
276,0400 USD NASDAQ -1,11%
BORGWARNER
73,240 USD NYSE -3,48%
CAMDEN REIT-SBI
115,410 USD NYSE +2,11%
CAMP4 THERAP
4,0100 USD NASDAQ -1,96%
CASEY'S GEN STOR
761,1800 USD NASDAQ +1,27%
CAVA GROUP
76,290 USD NYSE +3,61%
CENCORA
279,530 USD NYSE +1,98%
CLOUDFLARE RG-A
236,180 USD NYSE -4,68%
COMMVAULT SYSTEM
121,7700 USD NASDAQ -0,26%
CRACKER BARREL O
36,3000 USD NASDAQ +6,11%
DATADOG RG-A
227,3400 USD NASDAQ -1,87%
ECOLAB INC
264,330 USD NYSE +2,66%
ELI LILLY & CO
1 144,030 USD NYSE -0,36%
ELICIO THERAPTCS
14,2000 USD NASDAQ +4,80%
ENTERGY
109,590 USD NYSE +1,37%
EQTY RE REIT-SBI
67,840 USD NYSE +0,76%
ESSEX PROP REIT
284,680 USD NYSE +1,00%
Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
215,7000 USD NASDAQ +1,84%
ILLUMINA
160,0300 USD NASDAQ +1,26%
INDIE SMICNDCT RG-A
4,0200 USD NASDAQ -10,07%
JAZZ PHARMACEUTI
229,1900 USD NASDAQ -1,23%
JM SMUCKER
112,320 USD NYSE +10,37%
MCKESSON
784,190 USD NYSE +2,32%
MID-AMER AP REIT
138,880 USD NYSE +1,32%
NETFLIX
81,4100 USD NASDAQ -1,49%
NIKE -B-
44,630 USD NYSE +3,24%
NUVALENT RG-A
123,2500 USD NASDAQ +39,28%
NWPX INFRA
123,2600 USD NASDAQ +1,73%
ORACLE
205,780 USD NYSE -2,82%
PFIZER
25,675 USD NYSE +0,25%
Pétrole Brent
93,16 USD Ice Europ +0,89%
Pétrole WTI
89,92 USD Ice Europ +0,75%
RIOT PLATFORMS
25,2950 USD NASDAQ -1,54%
SAILPOINT
15,6600 USD NASDAQ -11,48%
SNR
128,390 USD NYSE +8,56%
TD SYNNEX
272,950 USD NYSE +0,36%
TYLER TECHNOLOGI
308,800 USD NYSE +1,67%
TYRA BIOSCIS
25,9400 USD NASDAQ -3,03%
UNITED NATURAL F
46,330 USD NYSE -10,37%
WEST PHARMACEUTI
334,690 USD NYSE +4,69%
WHITEFIBER
23,2900 USD NASDAQ -0,47%
ZILLOW GRP RG-A
35,8300 USD NASDAQ +3,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 13:09:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire israélien patrouille sur la route du nord dans la Haute Galilée, à la frontière avec le Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Trump juge que l'Iran prend trop de temps à négocier et va "en payer le prix"
    information fournie par AFP 10.06.2026 14:03 

    Donald Trump a jugé mercredi que l'Iran avait été trop long à négocier et allait désormais "en payer le prix", un nouveau revirement du président américain qui avait promis la veille un accord imminent avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Ils ... Lire la suite

  • robots humanïdes de la société Agile Robots à la foire de Hanovre, avril 2026 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer
    information fournie par AFP 10.06.2026 13:58 

    L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise. Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.06.2026 13:54 

    (Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 1,11% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
120,9 -13,74%
CAC 40
8 161,06 -0,52%
Pétrole Brent
93,03 +0,75%
2CRSI
48,44 -3,79%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank