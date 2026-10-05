TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Danaher Corporation, Illumina, Reliance

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Danaher Corporation, Illumina et Reliance.

POINTS FORTS

* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 à 250 dollars

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à

195 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Danaher Corporation DHR.N : RBC relève son objectif de cours de 215 $ à 250 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 46 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 310 $

* Lennox International Inc. LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 390 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif

de cours de 27 $ à 25 $

* Nucor Corporation NUE.N : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 288 $ à 286 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 185 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 418 $ à 421 $

* Samsara Inc. IOT.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50

dollars

* SSR Mining Inc. SSRM.O : CIBC relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

* TFI International Inc. TFII.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 186 $ à 195 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 40 $