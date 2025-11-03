 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible de 74 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230

dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 à 135 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars

* Abbvie ABBV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 261 $, contre 255 $ auparavant

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 49 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le prix cible de 80 $ à 62 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit le prix cible de 98 $ à 65 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec PT 31,00

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen relève le prix cible de 22,5 $ à 27 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 22 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit le prix cible à 594 $ contre 650 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW réduit le prix cible à 530 $, contre 550 $ auparavant

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 46 $ contre 47 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente le PT à 11$ de 10,5

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit le prix cible de 160 $ à 145 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 195

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 11,5 $ à 10 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 190 $ de 200 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ de 105

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 41 dollars

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 700 000 $ à 695 000 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 138 $ de 146 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* Cadence Bank CADE.N : KBW augmente le prix cible de 41 $ à 49 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 183 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW réduit le prix cible de 66 $ à 64 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Deutsche Bank augmente le prix cible à 287 $ de

268 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours à 269$ contre

257

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290 $ contre

270 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 325 $ à 265 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 174 $ à 177 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 17

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 97 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

auparavant

* Cigna CI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 310 $, contre 336 $ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 87 $ contre 96 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 à 33 dollars

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 89 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène le cours cible de 1130 $ à 1050 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente le prix cible de 525 $ à 600 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 100 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible à 28 $, contre 26 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; prix cible 170

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 133 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 12,5 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève le cours cible de 800 à 850 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 135 $ contre

134 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 137 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler relève le prix cible à 58 $ contre 51

$

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondéré

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 6,75 $ à 6 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible à 80 $, contre 65 $ auparavant

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible à 115 $, contre 74 $ auparavant

* HII HII.N : JP Morgan relève le cours cible à 342 $ contre 287 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46$ contre 44

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $

auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit le prix cible de 79 $ à 75 $

* Prysmian Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

européennes

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 93 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève le prix cible de 40 $ à 47 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à "

sectoriel "

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève les prévisions à 100 $

contre 90 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève le prix cible de 355 $ à 365 $

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 133 à 138 dollars

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes

américains ciblés

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 46 $

* Luminar LAZR.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le PT de 230 à 240 $

* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 48 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 213 $ à 200 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 75 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 225 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le PT à 140$ de 153

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW réduit le prix cible à 17$ de 20

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 171

$

* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit le prix cible à 4,5 $ de 8

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève le cours cible à 59 $ contre 57 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le cours cible de 242 $ à 255 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un PT de 46

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies augmente le prix cible de 75 $ à 82 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève le cours cible de 134 à 136 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 149 $ à 171 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le cours cible de 272 à 281

dollars

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : KBW réduit son objectif de cours à 240$ contre

255

* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit le prix cible de 268 $ à 265 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 77

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 88 $ à 135 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible de 73 $ à 65 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan retire l'action de sa liste

d'analystes américains ciblés

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 82

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 25$ de 15

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 464 $ à 474 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 111 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève l'objectif de cours de 115 à 117 dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $

contre 270 $ auparavant

* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39$ contre 43

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 205 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le cours cible à 30 $ contre 31 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1006 $ à 1050 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW ramène le cours cible à 80 $, contre 85 $ auparavant

ABBVIE
218,100 USD NYSE -4,41%
ALERUS FINANCIAL
21,1200 USD NASDAQ -0,42%
ALEXANDRIA REIT
58,230 USD NYSE +3,29%
ALKAMI TECH
20,2900 USD NASDAQ -7,73%
ALPHABET-A
281,1900 USD NASDAQ -0,10%
ALPHATEC HOLDING
18,9900 USD NASDAQ +16,29%
AMERANT BANCOR RG-A
16,880 USD NYSE -1,29%
AMERIPRISE FINCL
452,630 USD NYSE -0,28%
ANTERO RESOURCES
30,900 USD NYSE +2,83%
APOLLO CMMC REIT
9,800 USD NYSE -1,80%
APTARGROUP
115,960 USD NYSE -6,75%
ARBOR RLTY REIT
10,085 USD NYSE -12,80%
AVLONBY COM REIT
173,940 USD NYSE -0,44%
AXOS FINANCIAL
78,000 USD NYSE -1,60%
BANKUNITED
40,100 USD NYSE +0,61%
BERKSHIRE HATH RG-A
716 958,795 USD NYSE -0,14%
BLUE OWL CAP RG-A
15,770 USD NYSE -0,54%
BOK FINL
104,5800 USD NASDAQ -0,18%
BUILDERS FIRSTSO
116,250 USD NYSE +4,29%
CADENCE BANK
37,735 USD NYSE +0,96%
CARDINAL HEALTH
190,790 USD NYSE +0,48%
CHARTER COMM RG-A
233,8400 USD NASDAQ +1,26%
CHEVRON
157,730 USD NYSE +2,72%
CHIME FINL RG-A
17,1700 USD NASDAQ +0,70%
CHURCH & DWIGHT
87,690 USD NYSE +7,25%
CMPNG WRLD HLD RG-A
13,130 USD NYSE +5,89%
COLGATE-PALMOLIV
77,080 USD NYSE +0,80%
COLUMBIA BKG SYS
26,8000 USD NASDAQ +3,00%
COMERICA INC
76,520 USD NYSE -0,75%
COSTCO WHSL
911,4500 USD NASDAQ -0,95%
CROWDSTRIKE
543,0100 USD NASDAQ +0,80%
CVS HEALTH
78,150 USD NYSE +1,90%
DANA
20,300 USD NYSE -2,82%
DATADOG RG-A
162,8100 USD NASDAQ +3,65%
DAVITA
118,990 USD NYSE +0,25%
DIGITALBR REIT RG-A
11,830 USD NYSE -4,67%
EDWARDS LIFESCIENCES
82,410 USD NYSE -1,25%
ELI LILLY & CO
862,480 USD NYSE +2,17%
ENCOMPASS HEALTH
113,880 USD NYSE -2,68%
FEDERATED HERM RG-B
48,470 USD NYSE +2,37%
FIRST FOUNDATION
5,440 USD NYSE +2,26%
FIRST MID BANCSH
35,7300 USD NASDAQ +1,51%
FIRSTUN CAP BNC
34,0400 USD NASDAQ +1,55%
FLAGSTAR FINANC
11,430 USD NYSE +2,14%
FLOWSERVE
68,230 USD NYSE +1,34%
GUARDANT HEALTH
93,0200 USD NASDAQ +0,66%
HILTON GRAND
41,465 USD NYSE +0,50%
HOWMET AEROSPACE
205,950 USD NYSE +2,10%
HUNTGTN INGLS IN
322,190 USD NYSE +0,97%
HUNTINGTON BANCS
15,4400 USD NASDAQ +0,78%
INGERSOLL RAND
76,330 USD NYSE -2,99%
KILROY RLTY REIT
42,240 USD NYSE +1,97%
KRATOS DEF&SEC
90,6000 USD NASDAQ +2,60%
L3HARRIS TECH
289,080 USD NYSE -2,12%
LEAR
104,570 USD NYSE +0,98%
LEGALZOOM.COM
9,9700 USD NASDAQ +0,30%
LINCOLN NATL
41,950 USD NYSE +3,12%
LKQ
31,9600 USD NASDAQ +2,57%
LUMINAR TECH RG-A
1,1600 USD NASDAQ -45,02%
MAGNA INTL
47,225 USD NYSE +5,77%
MARSH & MCLENNAN
178,240 USD NYSE -0,25%
MASCO
64,770 USD NYSE -0,33%
MASTEC
204,240 USD NYSE -4,52%
MID-AMER AP REIT
128,220 USD NYSE -0,43%
MIDLAND STS BANC
14,6400 USD NASDAQ -8,61%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
143,2100 USD NASDAQ +3,75%
NEWELL BRANDS
3,4000 USD NASDAQ -27,97%
ONEMAIN HOLDINGS
59,170 USD NYSE +6,19%
OSI SYSTEMS
278,4600 USD NASDAQ +14,21%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,4700 USD NASDAQ +3,04%
PINNACLE FINL PR
85,2100 USD NASDAQ +0,65%
PRINCIPAL FINANC
84,0400 USD NASDAQ +1,57%
PRUDENTIAL FINAN
103,960 USD NYSE +0,84%
PRYSMIAN
88,560 EUR MIL -1,40%
QUAKER CHEMIC.
139,310 USD NYSE +10,96%
REINSURNCE GR AM
182,690 USD NYSE -3,34%
REPUBLIC SERVICE
208,340 USD NYSE -0,70%
REVOLUTION MEDIC
58,8400 USD NASDAQ -0,05%
ROKU-A
106,1300 USD NASDAQ +6,10%
RYAN SPEC HLDG RG-A
54,840 USD NYSE +8,12%
SCHOLAR RCK HLDG
29,6200 USD NASDAQ +0,85%
STOCK YARD BANCO
65,0200 USD NASDAQ -1,05%
STOKE THERAP
30,0400 USD NASDAQ -5,24%
STRATEGY RG-A
269,5100 USD NASDAQ +5,87%
SUN COMMUN REIT
126,530 USD NYSE +3,00%
SYNOVUS FINANCIA
44,640 USD NYSE +0,97%
T ROWE PRICE GRP
102,5300 USD NASDAQ +0,39%
TAKE-TWO INTERACTIVE
256,3700 USD NASDAQ +1,42%
THE CARLYLE GRP
53,3200 USD NASDAQ -5,75%
THE CIGNA
244,465 USD NYSE -1,06%
TIMKEN
78,540 USD NYSE -0,18%
UDR REIT
33,685 USD NYSE +0,19%
VSE
180,6800 USD NASDAQ +0,76%
VULCAN MATERIALS
289,640 USD NYSE -0,15%
WEYERHAEUSE REIT
23,000 USD NYSE -2,19%
WW GRAINGER
979,705 USD NYSE +2,49%
ZILLOW GRP RG-A
71,5300 USD NASDAQ +4,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 11:05:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

