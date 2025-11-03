information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 11:05

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible de 74 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230

dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 à 135 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars

* Abbvie ABBV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 261 $, contre 255 $ auparavant

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 49 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le prix cible de 80 $ à 62 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit le prix cible de 98 $ à 65 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec PT 31,00

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen relève le prix cible de 22,5 $ à 27 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 22 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit le prix cible à 594 $ contre 650 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW réduit le prix cible à 530 $, contre 550 $ auparavant

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 46 $ contre 47 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente le PT à 11$ de 10,5

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit le prix cible de 160 $ à 145 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 195

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 11,5 $ à 10 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 190 $ de 200 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ de 105

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 41 dollars

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 700 000 $ à 695 000 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 138 $ de 146 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* Cadence Bank CADE.N : KBW augmente le prix cible de 41 $ à 49 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 183 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW réduit le prix cible de 66 $ à 64 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Deutsche Bank augmente le prix cible à 287 $ de

268 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours à 269$ contre

257

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290 $ contre

270 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 325 $ à 265 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 174 $ à 177 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 17

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 97 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

auparavant

* Cigna CI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 310 $, contre 336 $ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 87 $ contre 96 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 à 33 dollars

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 89 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène le cours cible de 1130 $ à 1050 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente le prix cible de 525 $ à 600 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 100 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible à 28 $, contre 26 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; prix cible 170

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 133 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 12,5 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève le cours cible de 800 à 850 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 135 $ contre

134 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 137 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler relève le prix cible à 58 $ contre 51

$

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondéré

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 6,75 $ à 6 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible à 80 $, contre 65 $ auparavant

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible à 115 $, contre 74 $ auparavant

* HII HII.N : JP Morgan relève le cours cible à 342 $ contre 287 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46$ contre 44

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $

auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit le prix cible de 79 $ à 75 $

* Prysmian Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

européennes

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 93 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève le prix cible de 40 $ à 47 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à "

sectoriel "

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève les prévisions à 100 $

contre 90 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève le prix cible de 355 $ à 365 $

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 133 à 138 dollars

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes

américains ciblés

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 46 $

* Luminar LAZR.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le PT de 230 à 240 $

* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 48 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 213 $ à 200 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 75 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 225 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le PT à 140$ de 153

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW réduit le prix cible à 17$ de 20

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 171

$

* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit le prix cible à 4,5 $ de 8

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève le cours cible à 59 $ contre 57 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le cours cible de 242 $ à 255 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un PT de 46

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies augmente le prix cible de 75 $ à 82 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève le cours cible de 134 à 136 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 149 $ à 171 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le cours cible de 272 à 281

dollars

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : KBW réduit son objectif de cours à 240$ contre

255

* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit le prix cible de 268 $ à 265 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 77

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 88 $ à 135 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible de 73 $ à 65 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan retire l'action de sa liste

d'analystes américains ciblés

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 82

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 25$ de 15

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 464 $ à 474 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 111 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève l'objectif de cours de 115 à 117 dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $

contre 270 $ auparavant

* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39$ contre 43

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 205 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le cours cible à 30 $ contre 31 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1006 $ à 1050 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW ramène le cours cible à 80 $, contre 85 $ auparavant