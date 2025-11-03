TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.
FAITS MARQUANTS
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600 dollars
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible de 74 $ à 115 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230
dollars
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 à 135 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars
* Abbvie ABBV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 261 $, contre 255 $ auparavant
* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 49 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW réduit le prix cible de 25 $ à 24 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le prix cible de 80 $ à 62 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit le prix cible de 98 $ à 65 $
* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains
ciblés
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec PT 31,00
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen relève le prix cible de 22,5 $ à 27 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 22 $ auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit le prix cible à 594 $ contre 650 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW réduit le prix cible à 530 $, contre 550 $ auparavant
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 46 $ contre 47 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente le PT à 11$ de 10,5
* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit le prix cible de 160 $ à 145 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 195
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 11,5 $ à 10 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 190 $ de 200 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ de 105
* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 41 dollars
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 700 000 $ à 695 000 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies réduit le prix cible de 135 $ à 130 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 138 $ de 146 $
* Cadence Bank CADE.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à
"performer" sur le marché
* Cadence Bank CADE.N : KBW augmente le prix cible de 41 $ à 49 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 183 $ auparavant
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène le cours cible de 68 $ à 66 $
* Carlyle Group Inc CG.O : KBW réduit le prix cible de 66 $ à 64 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Deutsche Bank augmente le prix cible à 287 $ de
268 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours à 269$ contre
257
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290 $ contre
270 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 325 $ à 265 $
* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 174 $ à 177 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 17
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 97 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $
auparavant
* Cigna CI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 310 $, contre 336 $ auparavant
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 87 $ contre 96 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 à 33 dollars
* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 89 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène le cours cible de 1130 $ à 1050 $
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente le prix cible de 525 $ à 600 $
* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 100 $
* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible à 28 $, contre 26 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; prix cible 170
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 133 $
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 12,5 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 81 $ à 84 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève le cours cible de 800 à 850 dollars
* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 135 $ contre
134 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 137 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler relève le prix cible à 58 $ contre 51
$
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondéré
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 6,75 $ à 6 $
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 42$ contre 45
* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15
* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible à 80 $, contre 65 $ auparavant
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible à 115 $, contre 74 $ auparavant
* HII HII.N : JP Morgan relève le cours cible à 342 $ contre 287 $
* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46$ contre 44
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $
auparavant
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit le prix cible de 79 $ à 75 $
* Prysmian Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions
européennes
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 93 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève le prix cible de 40 $ à 47 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à "
sectoriel "
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève les prévisions à 100 $
contre 90 $ auparavant
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève le prix cible de 355 $ à 365 $
* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 133 à 138 dollars
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes
américains ciblés
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 43 à 44 dollars
* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 46 $
* Luminar LAZR.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le PT de 230 à 240 $
* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 48 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 213 $ à 200 $
* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 75 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 225 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le PT à 140$ de 153
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW réduit le prix cible à 17$ de 20
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 171
$
* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $
* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit le prix cible à 4,5 $ de 8
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève le cours cible à 59 $ contre 57 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève le cours cible de 68 à 70 dollars
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le cours cible de 242 $ à 255 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230 dollars
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une note
d'achat
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un PT de 46
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies augmente le prix cible de 75 $ à 82 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève le cours cible de 134 à 136 dollars
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 149 $ à 171 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le cours cible de 272 à 281
dollars
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : KBW réduit son objectif de cours à 240$ contre
255
* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit le prix cible de 268 $ à 265 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 77
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 88 $ à 135 $
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible de 73 $ à 65 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan retire l'action de sa liste
d'analystes américains ciblés
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $
* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 82
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 25$ de 15
* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 464 $ à 474 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 142 dollars
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 111 dollars
* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève l'objectif de cours de 115 à 117 dollars
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $
contre 270 $ auparavant
* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39$ contre 43
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 205 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le cours cible à 30 $ contre 31 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1006 $ à 1050 $
* Zillow Group Inc ZG.O : KBW ramène le cours cible à 80 $, contre 85 $ auparavant
