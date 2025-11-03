 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,50
-0,02%
Indices
Chiffres-clés

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600

dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850

dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à

115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de

200 à 230 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 à 135

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 49

$

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 80 $ à 62 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 98 $

à 65 $

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une

note de surpondération

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de cours de 31,00 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 22,5 $ à

27 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 650 $ à

594 $

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente l'objectif de

cours de 10,5 $ à 11 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit l'objectif de cours de 160 $ à 145 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 195 $ à 160 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 11,5 $ à 10

$

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 200

$ à 190 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 146 $ à

138 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à

19 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 $ à 225 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 68 $ à 66 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 270

à 290 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit l'objectif de cours de 325 $ à 265

$

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de

maintien

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de

cours de 17 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Cigna CI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 336 $ à 310 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 84 $ à 82

$

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de

35 à 33 dollars

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de 1130 $ à

1050 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 525 $ à 600 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; objectif de

cours de 170 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 154 $ à 133 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

81 $ à 84 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 134 $

à 135 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 137 $ à 140 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55 $ à 56 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler passe la recommandation de

neutre à surpondérer

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler augmente l'objectif de

cours de 51 $ à 58 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à

surpondérer

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6 $ à

6,75 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 49 $

à 48 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 45 $

à 42 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à 115 $

* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 287 $ à 342 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 44 $ à

46 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Prysmian d'Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

européennes

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC passe la recommandation de "sector perform" à

"outperform"

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 40 $ à 47 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 355 $ à

365 $

* Luminar LAZR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

230 à 240 $

* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente l'objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 213 $ à 200 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit l'objectif de

cours de 153 $ à 140 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 171 $

à 179 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 9 $ à 7

$

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit l'objectif de cours de 8 $ à 4,5 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 200 à 230

dollars

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une

note d'achat

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un

objectif de cours de 46 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à

82 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 134 à 136

dollars

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève l'objectif de cours de 149 $ à 171 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

272 à 281 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit l'objectif de cours de 268 $ à 265 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un objectif de

cours de 77 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à surpondérer

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 88 $ à 135 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 82 $

à 75 $

* Stratégie MSTR.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 464 $ à 474 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 142

dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 109 $ à

111 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de

270 à 300 dollars

* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 43 $ à 39 $

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit l'objectif de cours de 31 $ à 30 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1006 $ à 1050 $

Valeurs associées

ABBVIE
218,100 USD NYSE -4,41%
ALEXANDRIA REIT
58,230 USD NYSE +3,29%
ALPHATEC HOLDING
18,9900 USD NASDAQ +16,29%
AMERIPRISE FINCL
452,630 USD NYSE -0,28%
ANTERO RESOURCES
30,900 USD NYSE +2,83%
APOLLO CMMC REIT
9,800 USD NYSE -1,80%
APTARGROUP
115,960 USD NYSE -6,75%
ARBOR RLTY REIT
10,085 USD NYSE -12,80%
AVLONBY COM REIT
173,940 USD NYSE -0,44%
BLUE OWL CAP RG-A
15,770 USD NYSE -0,54%
BUILDERS FIRSTSO
116,250 USD NYSE +4,29%
CARDINAL HEALTH
190,790 USD NYSE +0,48%
CHARTER COMM RG-A
233,8400 USD NASDAQ +1,26%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHIME FINL RG-A
17,1700 USD NASDAQ +0,70%
CHURCH & DWIGHT
87,690 USD NYSE +7,25%
CMPNG WRLD HLD RG-A
13,130 USD NYSE +5,89%
COLGATE-PALMOLIV
77,080 USD NYSE +0,80%
COLUMBIA BKG SYS
26,8000 USD NASDAQ +3,00%
COMERICA INC
76,520 USD NYSE -0,75%
COSTCO WHSL
911,4500 USD NASDAQ -0,95%
CROWDSTRIKE
543,0100 USD NASDAQ +0,80%
CVS HEALTH
78,150 USD NYSE +1,90%
DANA
20,300 USD NYSE -2,82%
DATADOG RG-A
162,8100 USD NASDAQ +3,65%
DAVITA
118,990 USD NYSE +0,25%
EDWARDS LIFESCIENCES
82,410 USD NYSE -1,25%
ELI LILLY & CO
862,480 USD NYSE +2,17%
ENCOMPASS HEALTH
113,880 USD NYSE -2,68%
EXPAND ENER
103,3100 USD NASDAQ +2,78%
FEDERATED HERM RG-B
48,470 USD NYSE +2,37%
FIRST FOUNDATION
5,440 USD NYSE +2,26%
FIRST MID BANCSH
35,7300 USD NASDAQ +1,51%
FIRSTUN CAP BNC
34,0400 USD NASDAQ +1,55%
FLOWSERVE
68,230 USD NYSE +1,34%
GUARDANT HEALTH
93,0200 USD NASDAQ +0,66%
HILTON GRAND
41,465 USD NYSE +0,50%
HOWMET AEROSPACE
205,950 USD NYSE +2,10%
HUNTGTN INGLS IN
322,190 USD NYSE +0,97%
INGERSOLL RAND
76,330 USD NYSE -2,99%
KILROY RLTY REIT
42,240 USD NYSE +1,97%
L3HARRIS TECH
289,080 USD NYSE -2,12%
LUMINAR TECH RG-A
1,1600 USD NASDAQ -45,02%
MAGNA INTL
47,225 USD NYSE +5,77%
MARSH & MCLENNAN
178,240 USD NYSE -0,25%
MASCO
64,770 USD NYSE -0,33%
MASTEC
204,240 USD NYSE -4,52%
MID-AMER AP REIT
128,220 USD NYSE -0,43%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
143,2100 USD NASDAQ +3,75%
NEWELL BRANDS
3,4000 USD NASDAQ -27,97%
ONEMAIN HOLDINGS
59,170 USD NYSE +6,19%
OSI SYSTEMS
278,4600 USD NASDAQ +14,21%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,4700 USD NASDAQ +3,04%
PRINCIPAL FINANC
84,0400 USD NASDAQ +1,57%
PRUDENTIAL FINAN
103,960 USD NYSE +0,84%
PRYSMIAN
89,820 EUR MIL 0,00%
QUAKER CHEMIC.
139,310 USD NYSE +10,96%
REINSURNCE GR AM
182,690 USD NYSE -3,34%
REPUBLIC SERVICE
208,340 USD NYSE -0,70%
REVOLUTION MEDIC
58,8400 USD NASDAQ -0,05%
ROKU-A
106,1300 USD NASDAQ +6,10%
STOCK YARD BANCO
65,0200 USD NASDAQ -1,05%
STRATEGY RG-A
269,5100 USD NASDAQ +5,87%
SUN COMMUN REIT
126,530 USD NYSE +3,00%
T ROWE PRICE GRP
102,5300 USD NASDAQ +0,39%
TAKE-TWO INTERACTIVE
256,3700 USD NASDAQ +1,42%
THE CARLYLE GRP
53,3200 USD NASDAQ -5,75%
THE CIGNA
244,465 USD NYSE -1,06%
TIMKEN
78,540 USD NYSE -0,18%
UDR REIT
33,685 USD NYSE +0,19%
VSE
180,6800 USD NASDAQ +0,76%
VULCAN MATERIALS
289,640 USD NYSE -0,15%
WEYERHAEUSE REIT
23,000 USD NYSE -2,19%
WW GRAINGER
979,705 USD NYSE +2,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 08:36:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank