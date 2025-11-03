TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.
FAITS MARQUANTS
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600
dollars
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850
dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à
115 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de
200 à 230 dollars
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 à 135
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars
* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 49
$
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours
de 80 $ à 62 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 98 $
à 65 $
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une
note de surpondération
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec un
objectif de cours de 31,00 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 22,5 $ à
27 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 650 $ à
594 $
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 47 $ à 46 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente l'objectif de
cours de 10,5 $ à 11 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit l'objectif de cours de 160 $ à 145 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 195 $ à 160 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 11,5 $ à 10
$
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 200
$ à 190 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 146 $ à
138 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à
19 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 $ à 225 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 68 $ à 66 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 270
à 290 dollars
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit l'objectif de cours de 325 $ à 265
$
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de
maintien
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de
cours de 17 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 97 $
* Cigna CI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 336 $ à 310 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 84 $ à 82
$
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de
35 à 33 dollars
* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 75 $ à 89 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de 1130 $ à
1050 $
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 525 $ à 600 $
* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 99 $ à 100 $
* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; objectif de
cours de 170 $
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 154 $ à 133 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de
81 $ à 84 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars
* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 134 $
à 135 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 137 $ à 140 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55 $ à 56 $
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler passe la recommandation de
neutre à surpondérer
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler augmente l'objectif de
cours de 51 $ à 58 $
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à
surpondérer
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6 $ à
6,75 $
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 49 $
à 48 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 45 $
à 42 $
* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à 115 $
* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 287 $ à 342 $
* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 44 $ à
46 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 79 $ à 75 $
* Prysmian d'Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions
européennes
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC passe la recommandation de "sector perform" à
"outperform"
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 40 $ à 47 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 355 $ à
365 $
* Luminar LAZR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de
230 à 240 $
* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente l'objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 213 $ à 200 $
* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 74 $ à 75 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit l'objectif de
cours de 153 $ à 140 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 171 $
à 179 $
* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 9 $ à 7
$
* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit l'objectif de cours de 8 $ à 4,5 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 $ à 59 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 200 à 230
dollars
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une
note d'achat
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un
objectif de cours de 46 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à
82 dollars
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 134 à 136
dollars
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève l'objectif de cours de 149 $ à 171 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de
272 à 281 dollars
* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit l'objectif de cours de 268 $ à 265 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un objectif de
cours de 77 $
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à surpondérer
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 88 $ à 135 $
* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 82 $
à 75 $
* Stratégie MSTR.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 464 $ à 474 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 142
dollars
* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 109 $ à
111 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de
270 à 300 dollars
* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 43 $ à 39 $
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit l'objectif de cours de 31 $ à 30 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1006 $ à 1050 $
