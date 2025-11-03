information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 08:36

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600

dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850

dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à

115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de

200 à 230 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 à 135

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 49

$

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 80 $ à 62 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 98 $

à 65 $

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une

note de surpondération

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de cours de 31,00 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 22,5 $ à

27 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 650 $ à

594 $

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan augmente l'objectif de

cours de 10,5 $ à 11 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit l'objectif de cours de 160 $ à 145 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 195 $ à 160 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 11,5 $ à 10

$

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 200

$ à 190 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 146 $ à

138 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 22 $ à

19 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 $ à 225 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 68 $ à 66 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 270

à 290 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit l'objectif de cours de 325 $ à 265

$

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de

maintien

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de

cours de 17 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Cigna CI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 336 $ à 310 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 84 $ à 82

$

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de

35 à 33 dollars

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de 1130 $ à

1050 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 525 $ à 600 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; objectif de

cours de 170 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 154 $ à 133 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de

81 $ à 84 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 134 $

à 135 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 137 $ à 140 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55 $ à 56 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler passe la recommandation de

neutre à surpondérer

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler augmente l'objectif de

cours de 51 $ à 58 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à

surpondérer

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6 $ à

6,75 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 49 $

à 48 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 45 $

à 42 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 74 $ à 115 $

* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 287 $ à 342 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 44 $ à

46 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Prysmian d'Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

européennes

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC passe la recommandation de "sector perform" à

"outperform"

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 40 $ à 47 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 355 $ à

365 $

* Luminar LAZR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

230 à 240 $

* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente l'objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 213 $ à 200 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit l'objectif de

cours de 153 $ à 140 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 171 $

à 179 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 9 $ à 7

$

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit l'objectif de cours de 8 $ à 4,5 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 200 à 230

dollars

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une

note d'achat

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un

objectif de cours de 46 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 à

82 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 134 à 136

dollars

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève l'objectif de cours de 149 $ à 171 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

272 à 281 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit l'objectif de cours de 268 $ à 265 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un objectif de

cours de 77 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe la recommandation de neutre à surpondérer

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 88 $ à 135 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 82 $

à 75 $

* Stratégie MSTR.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 464 $ à 474 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 142

dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 109 $ à

111 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de

270 à 300 dollars

* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 80 à 86 dollars

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 43 $ à 39 $

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit l'objectif de cours de 31 $ à 30 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1006 $ à 1050 $