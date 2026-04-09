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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de "vendre" à "neutre"

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW passe de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW passe de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le titre de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 à 18 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies ramène le cours cible à 97 $ contre 103 $

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 33 $ contre 2 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Ameren Corp AEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 131 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit le prix cible de 167 $ à 148 $

* Array Technologies ARRY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de

surperformance

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec un prix cible de 25 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright passe d'acheter à neutre

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 25 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit le cours cible à 1105 $ contre 1238 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 164 $ à 141 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit le cours cible à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève sa recommandation de neutre à surpondérer

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen réduit le cours cible de 67 $ à 55 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 490 $ à 455 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 à 290 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève le prix cible à 293 $, contre 284 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 138 $ à 128 $

* Chemours CC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 21 $ à 27 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à acheter

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit le prix cible de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 356 $ à 349 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen augmente le prix cible de 328 $ à 340 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève le cours cible de 151 $ à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de "vendre" à "neutre"

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 1103 $ à 1104 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le PT à 1 135 $ contre 1 125 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 79 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James augmente le prix cible de 76 $ à 80 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 76 $ à 84 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 39 $ contre 38 $

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit le cours cible à 111 $ contre 113 $

* Evergy Inc EVRG.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 99 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Northland Capital réduit le prix à 15 $ contre 24 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 133 $ contre 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies augmente le prix cible de 178 à 184 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le prix cible de 140 à 170 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 186 à 182 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC augmente le prix cible à 180 $ contre 160 $

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan relève le cours cible de 46 $ à 47 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène l'objectif de cours à 2300 $ contre 2375 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit le prix cible à 60 $ contre 68 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit le prix cible à 146 $ contre 152 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit le prix cible de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 192 $ à 199 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 201 $ à 191 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 36 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ contre 120 $

* KKR KKR.N : TD Cowen ramène le cours cible de 112 $ à 102 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 378 $ à 330 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 $ contre 184 $ auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 dollars contre 169 dollars

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $ auparavant

* Meta META.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 1 015 $ contre 1 144 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible à 92 $ contre 96 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit le prix cible de 88 $ à 86 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies augmente le prix cible de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 96 $

* Nextpower Inc NXT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 119 $ à 129 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna augmente le prix cible à 136 $ contre 133 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève le prix cible à 27 $, contre 22 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de 63 $ à 55 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 4 $ contre 2 $

* P&G PG.N : RBC réduit le prix cible de 172 $ à 167 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc réduit le cours cible à 140 $ contre 155 $

* Pepsico PEP.O : RBC réduit le cours cible à 163 $ contre 165 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 475 $ à 65 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 134 $ à 165 $

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 181 $ à 156 $

* Realloys Inc ALOY.O : Clear Street initie une couverture avec une note d'achat; prix de 35 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 330 $ à 310 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène le cours cible à 22 $, contre 26 $ auparavant

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW passe de "surperformer" à "performer sur le marché"

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 147 $ à 157 $

* Stem Inc STEM.N : Susquehanna réduit le prix cible à 10 $ contre 21 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 92 $ à 82 $

* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 16 $ contre 19 $

* Sunrun Inc RUN.O : Susquehanna ramène le cours cible à 19 $, contre 24 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan augmente le prix cible à 286 $, contre 260 $ auparavant

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève le cours cible à 415 $ contre 335 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 465 $ contre 480 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* TPG Inc TPG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 49 $ à 41 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies augmente le prix cible de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 129 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen passe d'acheter à conserver

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities passe d'"acheter" à "conserver"

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW passe de "surperformer" à "performer sur le marché"

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 27 à 24 dollars

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève sa recommandation de "performer sur le marché" à "surperformer"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 57 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 285 $, contre 217 $ auparavant

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours cible de 23 à 49 dollars

* Viasat VSAT.O : Barclays relève sa recommandation de sous-pondérer à égal-pondérer

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de surperformance

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush reprend la couverture avec un objectif de prix de 110 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG passe de neutre à acheter

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADTRAN HOLDINGS
14,5050 USD NASDAQ +5,64%
AFFILIATED MANAG
284,220 USD NYSE -0,92%
AFLAC
113,490 USD NYSE +0,47%
AGILON HEALTH
17,110 USD NYSE -7,91%
ALCOA-WI
73,175 USD NYSE +1,97%
ALLY FINANCIAL
41,385 USD NYSE -0,80%
AMEREN
115,075 USD NYSE +1,91%
AMERICAN EXPRESS
313,000 USD NYSE -1,10%
AMGEN
353,6650 USD NASDAQ +1,10%
AMPHENOL RG-A
134,290 USD NYSE -0,79%
APOLLO GLB MGMT
105,980 USD NYSE -1,03%
ARES MGT RG-A
103,250 USD NYSE -1,50%
ARRAY TECH
7,3000 USD NASDAQ 0,00%
ARS PHARMA
8,1900 USD NASDAQ 0,00%
ASSERTIO HLDGS
18,0300 USD NASDAQ -2,06%
AST SPCEMOBILE RG-A
94,6200 USD NASDAQ -1,91%
BLACKROCK
986,240 USD NYSE -1,58%
BLACKSTONE
115,450 USD NYSE -1,90%
BROWN & BROWN
67,400 USD NYSE -0,55%
CAPITAL ONE FINL
192,170 USD NYSE -0,15%
CARVANA-A
319,000 USD NYSE -5,86%
CATERPILLAR
774,900 USD NYSE +0,44%
CHARLES SCHWAB
96,310 USD NYSE -0,42%
CHEMOURS
21,860 USD NYSE +1,98%
CHORD ENERGY
137,5200 USD NASDAQ +1,92%
CHURCH & DWIGHT
95,300 USD NYSE +1,17%
CME GROUP RG-A
301,7050 USD NASDAQ -0,36%
COHERENT
287,630 USD NYSE +2,10%
COINBASE GLB RG-A
167,3200 USD NASDAQ -4,44%
COLGATE-PALMOLIV
85,600 USD NYSE +0,06%
COMSTOCK RESOURC
18,448 USD NYSE -0,55%
COSTCO WHSL
1 030,4600 USD NASDAQ +0,02%
DELTA AIR LINES
66,220 USD NYSE -2,76%
DIVERSIFIED ENGY
16,660 USD NYSE +0,66%
ENPHASE ENERGY
32,0206 USD NASDAQ -1,66%
ESTEE LAUDER RG-A
70,800 USD NYSE -0,91%
EVERGY
85,0900 USD NASDAQ +1,98%
EXXON MOBIL
158,550 USD NYSE +1,50%
FASTENAL
48,6700 USD NASDAQ +1,02%
FEDEX
374,440 USD NYSE +0,29%
FIRST CITIZENS RG-A
1 969,9600 USD NASDAQ +0,68%
FISERV INC
55,6950 USD NASDAQ -1,65%
FREEPORT MCMORAN
64,890 USD NYSE -0,32%
GLOBE LIFE
147,350 USD NYSE -0,35%
GOOSEHEAD INS-A
44,1850 USD NASDAQ -3,17%
GROUP I AUTOMOTI
329,965 USD NYSE -0,87%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
HORMEL FOODS
21,045 USD NYSE -2,77%
INTERCON EXCHANG
167,070 USD NYSE -0,43%
IRIDIUM COMM
34,5650 USD NASDAQ -0,16%
JACKSN FINL RG-A
103,570 USD NYSE -3,84%
KKR & CO
92,160 USD NYSE -1,95%
LPL FIN HLDG
311,1000 USD NASDAQ +0,10%
LUMENTUM HLDNGS
931,1550 USD NASDAQ +3,92%
MARATHON PETRO
232,265 USD NYSE +0,16%
MARKETAXESS HOLD
175,0600 USD NASDAQ -1,01%
META PLATFORMS
625,0650 USD NASDAQ +2,06%
METLIFE
74,490 USD NYSE +0,16%
MONSTER BEVERAGE
75,9450 USD NASDAQ +1,07%
MYR GROUP
307,9000 USD NASDAQ +2,49%
NASDAQ
86,2600 USD NASDAQ -2,08%
NEXTPOWER RG-A
116,4400 USD NASDAQ +0,03%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,7000 USD NASDAQ +0,64%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONEMAIN HOLDINGS
55,460 USD NYSE -1,03%
OVID THERAPTCS
2,8200 USD NASDAQ +8,46%
PAR TECHNOLOGY
11,930 USD NYSE -5,95%
PATRICK INDUSTR.
117,6600 USD NASDAQ -2,83%
PEPSICO
156,6500 USD NASDAQ +1,20%
PLUS THERPEUTCS
3,4214 USD NASDAQ +7,93%
PRICESMART
160,1950 USD NASDAQ +2,23%
PROCTER&GAMBLE
145,210 USD NYSE +0,23%
Pétrole Brent
99,28 USD Ice Europ +2,67%
Pétrole WTI
101,98 USD Ice Europ +5,03%
RANGE RESOURCES
43,515 USD NYSE +0,42%
RAYMOND J FINANC
146,770 USD NYSE -0,70%
REALLOYS
8,6199 USD NASDAQ +7,88%
REGENERON PHARMA
764,6228 USD NASDAQ -1,41%
ROCKET COS RG-A
14,350 USD NYSE -5,62%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,780 USD NYSE -0,37%
RYL CARIBBEAN CR
271,580 USD NYSE -2,81%
SHORE BANCSHARES
19,2700 USD NASDAQ -2,48%
SLM
21,4300 USD NASDAQ -0,97%
SOFI TECH
15,9950 USD NASDAQ -3,00%
STAAR SURGICAL
26,1700 USD NASDAQ +25,34%
STATE STREET
136,020 USD NYSE -0,11%
STEM
9,470 USD NYSE -2,27%
STIFEL FINANCIAL
75,780 USD NYSE -1,51%
SUNRUN
13,6600 USD NASDAQ -1,51%
SYNCHRONY FINANC
71,450 USD NYSE -0,72%
TARGA RESOURCES
249,425 USD NYSE +2,24%
TERADYNE
363,8900 USD NASDAQ +1,56%
TESLA
339,5301 USD NASDAQ -1,08%
TEXAS INSTRUMENT
213,9300 USD NASDAQ +2,41%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
22,1200 USD NASDAQ -2,81%
THE CARLYLE GRP
47,1300 USD NASDAQ -2,18%
TPG RG-A
37,7350 USD NASDAQ -1,37%
TRADEWEB MKTS RG-A
124,5825 USD NASDAQ -1,47%
TRONOX HLDGS
8,860 USD NYSE -2,64%
TRUSTMARK
44,4000 USD NASDAQ -0,25%
TWFG RG-A
19,3100 USD NASDAQ -0,46%
UNITED RENTALS
752,820 USD NYSE -1,04%
UNITIL CORP
54,150 USD NYSE +0,17%
UTZ BRANDS RG-A
7,525 USD NYSE -0,59%
VALERO ENERGY
243,950 USD NYSE +1,80%
VIASAT
55,3400 USD NASDAQ -1,76%
WESTERN ALLIANCE
75,185 USD NYSE +0,07%
WILLDAN GROUP
80,7200 USD NASDAQ -0,14%
WINNEBAGO INDUST
31,490 USD NYSE -2,17%
ZSCALER
127,1650 USD NASDAQ -7,75%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 15:35:13.

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