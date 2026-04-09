Nike en négociations exclusives avec l'UEFA pour fournir les ballons des compétitions européennes

Le logo Nike swoosh est visible à l'extérieur du magasin de la 5e avenue à New York

‌L'entité commerciale réunissant l'UEFA ​et l'Association européenne des clubs (ECA), l'UC3, a annoncé ​jeudi être entrée en ​négociations exclusives avec ⁠Nike en vue ‌de devenir le fournisseur officiel des ballons ​de ‌match pour l'ensemble des ⁠compétitions masculines de clubs organisées par l'UEFA ⁠de 2027 ‌à 2031.

En cas ⁠d'accord, Nike succéderait ‌à l'équipementier historique Adidas, ⁠détenteur des droits depuis ⁠2001.

Selon ‌le Financial Times, qui ​cite ‌une source proche du dossier, la valeur ​annuelle de l'accord, toutes compétitions ⁠confondues, pourrait pratiquement doubler pour dépasser les 40 millions d'euros.

(Rédigé par Linda Pasquini, version française Vincent ​Daheron)