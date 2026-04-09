Nike en négociations exclusives avec l'UEFA pour fournir les ballons des compétitions européennes

Le logo Nike swoosh est visible à l'extérieur du magasin de la 5e avenue à New York
L'entité commerciale réunissant l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA), l'UC3, a annoncé jeudi être entrée en négociations exclusives avec Nike en vue de devenir le fournisseur officiel des ballons de match pour l'ensemble des compétitions masculines de clubs organisées par l'UEFA de 2027 à 2031.
En cas d'accord, Nike succéderait à l'équipementier historique Adidas, détenteur des droits depuis 2001.
Selon le Financial Times, qui cite une source proche du dossier, la valeur annuelle de l'accord, toutes compétitions confondues, pourrait pratiquement doubler pour dépasser les 40 millions d'euros.
(Rédigé par Linda Pasquini, version française Vincent Daheron)
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