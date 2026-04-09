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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de "vendre" à "neutre

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW passe de "surperformer" à "performer"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le titre de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 à 18 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 97$ de 103

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 46 $ contre 48 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 325 $ contre 375 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit le prix cible de 167 $ à 148 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 25 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit le cours cible à 1105 $ contre 1238 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 164 $ à 141 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit le cours cible à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Carvana CVNA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 490 à 455 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 290 $ contre 261 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 13 $ à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit le prix cible de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 356 $ à 349 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de vente à neutre

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group relève le PT de 1 125 $ à 1 135 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 79 $

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit le prix cible à 111 $ contre 113 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 170 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 186 à 182 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC augmente le prix cible à 180 $ de 160 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible de 2 375 $ à 2 300 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit le prix cible à 60$ de 68

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit le prix cible à 146 $ contre 152 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit le prix cible de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 28

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 192 $ à 199 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève le cours cible de 25 à 36 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 114 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le cours cible de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève le prix cible de 184 $ à 235 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit le cours cible à 86 $, contre 88 $ auparavant

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies augmente le prix cible de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 96 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de 63 $ à 55 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 4$ contre 2

* P&G PG.N : RBC réduit le prix cible de 172 $ à 167 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : RBC réduit le cours cible de 165 $ à 163 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le cours cible à 65 $ contre 475

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 134 $ à 165 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 43 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 26 à 22 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de "hold" à "buy"

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 147 $ à 157 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 260 à 286 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies augmente le prix cible de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 129 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le marché

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24$ contre 27

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 57 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 285 $ contre 217 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours cible de 23 à 49 dollars

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

Valeurs associées

ADTRAN HOLDINGS
13,7300 USD NASDAQ +3,94%
AFFILIATED MANAG
286,850 USD NYSE +6,09%
AFLAC
112,960 USD NYSE +2,19%
ALCOA-WI
71,760 USD NYSE -1,66%
ALLY FINANCIAL
41,720 USD NYSE +3,57%
AMERICAN EXPRESS
316,490 USD NYSE +3,09%
AMGEN
349,8100 USD NASDAQ +2,89%
AMPHENOL RG-A
135,355 USD NYSE +5,45%
APOLLO GLB MGMT
107,080 USD NYSE +1,63%
ARES MGT RG-A
104,820 USD NYSE +2,50%
ASSERTIO HLDGS
18,4500 USD NASDAQ -0,81%
AST SPCEMOBILE RG-A
96,4600 USD NASDAQ +4,20%
BLACKROCK
1 002,070 USD NYSE +4,60%
BLACKSTONE
117,690 USD NYSE +4,38%
BROWN & BROWN
67,770 USD NYSE +2,09%
CAPITAL ONE FINL
192,455 USD NYSE +6,42%
CARVANA-A
338,860 USD NYSE +5,82%
CATERPILLAR
771,500 USD NYSE +6,49%
CHORD ENERGY
134,9300 USD NASDAQ -7,19%
CHURCH & DWIGHT
94,200 USD NYSE +1,77%
CME GROUP RG-A
302,8100 USD NASDAQ -2,50%
COHERENT
281,710 USD NYSE +10,51%
COINBASE GLB RG-A
175,0900 USD NASDAQ -0,05%
COLGATE-PALMOLIV
85,550 USD NYSE +2,90%
COMSTOCK RESOURC
18,550 USD NYSE -3,94%
COSTCO WHSL
1 030,3600 USD NASDAQ +1,69%
DELTA AIR LINES
68,100 USD NYSE +3,78%
ESTEE LAUDER RG-A
71,450 USD NYSE +3,42%
EXXON MOBIL
156,210 USD NYSE -4,65%
FEDEX
373,375 USD NYSE +4,61%
FIRST CITIZENS RG-A
1 956,6300 USD NASDAQ +1,86%
FISERV INC
56,6300 USD NASDAQ +2,37%
FREEPORT MCMORAN
65,100 USD NYSE +7,11%
GLOBE LIFE
147,870 USD NYSE +2,89%
GOOSEHEAD INS-A
45,6700 USD NASDAQ +2,26%
GROUP I AUTOMOTI
332,860 USD NYSE +2,72%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
HORMEL FOODS
21,645 USD NYSE +0,96%
INTERCON EXCHANG
167,790 USD NYSE +0,91%
IRIDIUM COMM
34,6200 USD NASDAQ +3,56%
JACKSN FINL RG-A
107,710 USD NYSE +4,28%
LUMENTUM HLDNGS
896,0200 USD NASDAQ +9,84%
MARATHON PETRO
231,900 USD NYSE -5,55%
MARKETAXESS HOLD
176,8400 USD NASDAQ +0,61%
METLIFE
74,370 USD NYSE +4,51%
MONSTER BEVERAGE
75,1700 USD NASDAQ +3,77%
MYR GROUP
300,4300 USD NASDAQ +4,01%
NASDAQ
88,0900 USD NASDAQ +1,96%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,6200 USD NASDAQ -4,46%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONEMAIN HOLDINGS
56,040 USD NYSE +4,01%
OVID THERAPTCS
2,6100 USD NASDAQ +1,95%
PAR TECHNOLOGY
12,685 USD NYSE -6,45%
PEPSICO
154,7900 USD NASDAQ +1,03%
PLUS THERPEUTCS
3,1700 USD NASDAQ +8,56%
PRICESMART
156,7000 USD NASDAQ +3,94%
PROCTER&GAMBLE
144,870 USD NYSE +2,54%
Pétrole Brent
98,69 USD Ice Europ +2,06%
Pétrole WTI
99,40 USD Ice Europ +2,37%
REGENERON PHARMA
775,5300 USD NASDAQ +2,01%
ROCKET COS RG-A
15,205 USD NYSE +4,75%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,910 USD NYSE +3,78%
SHORE BANCSHARES
19,7600 USD NASDAQ +2,92%
SLM
21,6400 USD NASDAQ -1,19%
SOFI TECH
16,4900 USD NASDAQ +2,36%
STAAR SURGICAL
20,8800 USD NASDAQ -1,00%
STATE STREET
136,165 USD NYSE +3,76%
SYNCHRONY FINANC
71,970 USD NYSE +4,52%
TARGA RESOURCES
243,960 USD NYSE -2,79%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
22,7600 USD NASDAQ +5,81%
TRADEWEB MKTS RG-A
126,4400 USD NASDAQ +1,30%
TRUSTMARK
44,5100 USD NASDAQ +2,68%
TWFG RG-A
19,4000 USD NASDAQ +2,59%
UNITED RENTALS
760,730 USD NYSE +3,81%
UNITIL CORP
54,060 USD NYSE +0,19%
UTZ BRANDS RG-A
7,570 USD NYSE -2,01%
VALERO ENERGY
239,645 USD NYSE -4,70%
VIASAT
56,3600 USD NASDAQ +4,60%
WESTERN ALLIANCE
75,130 USD NYSE +4,33%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 12:59:40.

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