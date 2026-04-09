information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 12:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de "vendre" à "neutre

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW passe de "surperformer" à "performer"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le titre de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 à 18 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 97$ de 103

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 46 $ contre 48 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 325 $ contre 375 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit le prix cible de 167 $ à 148 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 25 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit le cours cible à 1105 $ contre 1238 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 164 $ à 141 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit le cours cible à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Carvana CVNA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 490 à 455 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 290 $ contre 261 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 13 $ à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit le prix cible de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 356 $ à 349 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de vente à neutre

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group relève le PT de 1 125 $ à 1 135 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 79 $

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit le prix cible à 111 $ contre 113 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 170 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 186 à 182 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC augmente le prix cible à 180 $ de 160 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible de 2 375 $ à 2 300 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit le prix cible à 60$ de 68

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit le prix cible à 146 $ contre 152 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit le prix cible de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 28

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 192 $ à 199 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève le cours cible de 25 à 36 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 114 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le cours cible de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève le prix cible de 184 $ à 235 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit le cours cible à 86 $, contre 88 $ auparavant

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies augmente le prix cible de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 96 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de 63 $ à 55 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 4$ contre 2

* P&G PG.N : RBC réduit le prix cible de 172 $ à 167 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : RBC réduit le cours cible de 165 $ à 163 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le cours cible à 65 $ contre 475

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 134 $ à 165 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 43 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 26 à 22 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de "hold" à "buy"

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 147 $ à 157 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 260 à 286 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies augmente le prix cible de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 129 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le marché

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24$ contre 27

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 57 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 285 $ contre 217 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours cible de 23 à 49 dollars

* Viasat VSAT.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $