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Marvell Technology progresse après que Barclays l'a relevé à "surpondérer"
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de 4,8 % à 119,82 $ avant le marché

** Barclays relève MRVL de "pondération égale" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 105 $ à 150 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 31 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage cite la forte croissance de l'activité de réseau optique de la société, stimulée par la construction de centres de données d'intelligence artificielle

** Marvell est d'abord et avant tout une société optique, selon Barclays

** Les vérifications de l'industrie suggèrent que les ports optiques devraient doubler en 2026 et doubler à nouveau en 2027. Notre calcul implique que l'optique pourrait croître de ~90% pour MRVL cette année et l'année prochaine."

** 37 courtiers sur 44 évaluent le titre à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 120 $

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action avait augmenté d'environ 35 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 20,2 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .

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MARVELL TECH
114,4900 USD NASDAQ +0,03%
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