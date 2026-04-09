Amazon Pharmacy propose la livraison de Foundayo
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:28
Les clients disposant d'une ordonnance valide peuvent ainsi le commander via Amazon Pharmacy, consulter la disponibilité en temps réel des médicaments et la transparence des prix, et recevoir une livraison rapide directement à leur porte à l'échelle nationale.
Avec l'assurance, les tarifs commencent à partir de 1 USD par jour ou 25 USD par mois. Pour les clients payant cash , le prix est de 5 USD par jour ou 149 USD par mois. Les coupons de réduction fabricant sont appliqués automatiquement avant le paiement.
En tirant parti du réseau logistique de livraison d'Amazon, Amazon Pharmacy proposera Foundayo via son service de livraison le jour même dans près de 3 000 villes et villages, avec une expansion à près de 4 500 d'ici la fin de l'année.
Dans les zones isolées où la pharmacie physique la plus proche peut être à plus de 45 à 60 minutes en voiture, la livraison des ordonnances à 1, 2 ou 3 jours sera proposée, alors que d'autres services de livraison par correspondance prennent entre 5 et 10 jours.
Valeurs associées
|221,2500 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 9 avril - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de ... Lire la suite
-
La Cour suprême à Moscou a déclaré jeudi l'ONG russe de défense des droits humains Memorial, déjà dissoute en 2021, comme étant une "organisation extrémiste", une décision facilitant les poursuites contre toute personne s'y associant de quelque façon en Russie. ... Lire la suite
-
Ce fut une brève parenthèse. La fragilité du cessez-le-feu dans la guerre au Moyen-Orient a dissipé jeudi le soulagement observé la veille sur les marchés après l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Principal courroie de transmission des risques ... Lire la suite
-
Alana Anisio Rosa, 20 ans, a poliment refusé les avances d'un homme qui lui envoyait des fleurs et des chocolats. Un mois plus tard, il a fait irruption chez elle et lui a donné une cinquantaine de coups de couteau. Il ne s'est arrêté qu'après l'intervention de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer