TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.
FAITS MARQUANTS
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à
surpondérer
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de
"vendre" à "neutre"
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à
"performance en ligne avec le marché"
* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en
ligne avec le marché"
* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré
Ce qui suit est un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les valeurs boursières sont classées par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 103 à 97 dollars
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $
* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 325 $ contre 375 $
* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 25$ contre 28$
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 91 $ à 85 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $
* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 490 $ à 455 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 $ à 290 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève son opinion de neutre à achat
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 13 $ pour le porter
à 168 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 356 $ à 349 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 $ à 181 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de vente à neutre
* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de 160 à 180 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW réduit l'objectif de cours de 2 375 $ à 2 300 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 152 $ à 146 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 390 $ à 366 $
* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondéré à neutre
* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23$ contre 28$
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 199 $ contre 192 $
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 36 dollars
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 114 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $
* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 $ à 55 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24$
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 26 à 22 dollars
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec
le marché"
* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20$
* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son opinion de "conserver" à "acheter"
* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $
* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours de 147 $ à 157 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 260 à 286 dollars
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 116 $
* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec le
marché"
* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 27 $ à 24 $
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $ contre 36 $
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son opinion de "performance en ligne avec le marché"
à "surperformer"
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 285 $ contre 217 $
* Viasat VSAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 23 $
* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré
* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $
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