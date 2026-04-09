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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 09:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à

surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de

"vendre" à "neutre"

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à

"performance en ligne avec le marché"

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en

ligne avec le marché"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les valeurs boursières sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 103 à 97 dollars

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 325 $ contre 375 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 25$ contre 28$

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 490 $ à 455 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 $ à 290 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève son opinion de neutre à achat

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 13 $ pour le porter

à 168 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 356 $ à 349 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 $ à 181 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de vente à neutre

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de 160 à 180 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW réduit l'objectif de cours de 2 375 $ à 2 300 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 152 $ à 146 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondéré à neutre

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23$ contre 28$

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 199 $ contre 192 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 36 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 114 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 $ à 55 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24$

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 26 à 22 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec

le marché"

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20$

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours de 147 $ à 157 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 260 à 286 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 116 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec le

marché"

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 27 $ à 24 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son opinion de "performance en ligne avec le marché"

à "surperformer"

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 285 $ contre 217 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 23 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

Valeurs associées

AFLAC
112,960 USD NYSE +2,19%
ALCOA-WI
71,760 USD NYSE -1,66%
ALLY FINANCIAL
41,720 USD NYSE +3,57%
AMERICAN EXPRESS
316,490 USD NYSE +3,09%
AMGEN
349,8100 USD NASDAQ +2,89%
AST SPCEMOBILE RG-A
96,4600 USD NASDAQ +4,20%
Aluminium alloy
3 000,00 USD LME +3,45%
BROWN & BROWN
67,770 USD NYSE +2,09%
CAPITAL ONE FINL
192,455 USD NYSE +6,42%
CARVANA-A
338,860 USD NYSE +5,82%
CHORD ENERGY
134,9300 USD NASDAQ -7,19%
CME GROUP RG-A
302,8100 USD NASDAQ -2,50%
COINBASE GLB RG-A
175,0900 USD NASDAQ -0,05%
COMSTOCK RESOURC
18,550 USD NYSE -3,94%
EXXON MOBIL
156,210 USD NYSE -4,65%
FIRST CITIZENS RG-A
1 956,6300 USD NASDAQ +1,86%
FREEPORT MCMORAN
65,100 USD NYSE +7,11%
GLOBE LIFE
147,870 USD NYSE +2,89%
GOOSEHEAD INS-A
45,6700 USD NASDAQ +2,26%
GROUP I AUTOMOTI
332,860 USD NYSE +2,72%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
HORMEL FOODS
21,645 USD NYSE +0,96%
INTERCON EXCHANG
167,790 USD NYSE +0,91%
IRIDIUM COMM
34,6200 USD NASDAQ +3,56%
JACKSN FINL RG-A
107,710 USD NYSE +4,28%
MARKETAXESS HOLD
176,8400 USD NASDAQ +0,61%
METLIFE
74,370 USD NYSE +4,51%
NASDAQ
88,0900 USD NASDAQ +1,96%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,6200 USD NASDAQ -4,46%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONEMAIN HOLDINGS
56,040 USD NYSE +4,01%
Pétrole Brent
98,21 USD Ice Europ +1,56%
Pétrole WTI
97,57 USD Ice Europ +0,48%
ROCKET COS RG-A
15,205 USD NYSE +4,75%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,910 USD NYSE +3,78%
SHORE BANCSHARES
19,7600 USD NASDAQ +2,92%
SLM
21,6400 USD NASDAQ -1,19%
SOFI TECH
16,4900 USD NASDAQ +2,36%
STAAR SURGICAL
20,8800 USD NASDAQ -1,00%
STATE STREET
136,165 USD NYSE +3,76%
SYNCHRONY FINANC
71,970 USD NYSE +4,52%
TARGA RESOURCES
243,960 USD NYSE -2,79%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
22,7600 USD NASDAQ +5,81%
TRADEWEB MKTS RG-A
126,4400 USD NASDAQ +1,30%
TRUSTMARK
44,5100 USD NASDAQ +2,68%
TWFG RG-A
19,4000 USD NASDAQ +2,59%
VALERO ENERGY
239,645 USD NYSE -4,70%
VIASAT
56,3600 USD NASDAQ +4,60%
WESTERN ALLIANCE
75,130 USD NYSE +4,33%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 09:52:09.

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