information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 09:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à

surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de

"vendre" à "neutre"

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à

"performance en ligne avec le marché"

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en

ligne avec le marché"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré

Ce qui suit est un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les valeurs boursières sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 103 à 97 dollars

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 325 $ contre 375 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 25$ contre 28$

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 490 $ à 455 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 $ à 290 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève son opinion de neutre à achat

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 13 $ pour le porter

à 168 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 356 $ à 349 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 $ à 181 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de vente à neutre

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de 160 à 180 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW réduit l'objectif de cours de 2 375 $ à 2 300 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 152 $ à 146 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondéré à neutre

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23$ contre 28$

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 199 $ contre 192 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 36 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 114 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 $ à 55 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24$

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 26 à 22 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec

le marché"

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20$

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours de 147 $ à 157 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 260 à 286 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 116 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW réduit son opinion de "surperformer" à "performance en ligne avec le

marché"

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 27 $ à 24 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son opinion de "performance en ligne avec le marché"

à "surperformer"

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 285 $ contre 217 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 23 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondéré à égal-pondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $