 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comerica, Heico, Walmart
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Comerica, Heico et Walmart.

FAITS MARQUANTS

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève son objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste l'objectif de cours à 230 $ contre 1 225 $ pour refléter le

fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Akari Therapeutics Plc AKTX.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 5 $ à 2 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 343 $ à 350 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets abaisse l'objectif de cours de 42 $ à 28 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 395 $ à 420 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 17 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup passe de "achat" à "neutre"

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 20 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen passe de "achat" à "conserver"

* Aprea Therapeutics Inc APRE.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 $ à 29 $

* AT&T Inc T.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 32 $ à 29 $

* AZZ Inc AZZ.N : Noble Capital relève l'objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de

cours de 23 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 5,5 $ à 3,8 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 221 $ à 315 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Clearwater Analytics Holdings CWAN.N : Oppenheimer abaisse la recommandation de "surperformance" à

"performance en ligne"

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Oppenheimer abaisse la recommandation de "surperformance" à

"performance en ligne"

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : William Blair abaisse la recommandation à "performance en ligne"

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève l'objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Conagra Brands CAG.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Context Therapeutics CNTX.O : Jonestrading initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif

de cours de 7 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley abaisse l'objectif de cours de 9 $ à 7,50 $

* CubeSmart CUBE.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Needham relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève l'objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève l'objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Fibrobiologics Inc FBLG.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 4 $ à 1,50 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Fiserv Inc FISV.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 305 $ à 280 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 33 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 815 $ à 830 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 152 $ à 161 $

* HCW Biologics Inc HCWB.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 35 $ à 8 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève l'objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Heico Corp HEI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Heico Corporation HEI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 355 $ à 375 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 18,9 $ à 16 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Invivyd Inc IVVD.O : BTIG initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 10 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 80 $ à 117 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours de 61 $ à 49 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 62 $ à 50 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel abaisse l'objectif de cours de 63 $ à 50 $

* Linkbancorp Inc LNKB.O : D.A. Davidson abaisse la recommandation de "achat" à "neutre"

* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une

recommandation "neutre"

* Medicus pharma Ltd MDCX.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Moleculin Biotech Inc MBRX.O : Maxim Group abaisse l'objectif de cours de 100 $ à 20 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse l'objectif de cours de 38 $ à 24 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 139 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Paychex Inc PAYX.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 123 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Public Storage PSA.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 320 $ à 305 $

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse l'objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Reed'S REED.A : Alliance Global Partners initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de

cours de 4,75 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Jefferies initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif

de cours de 9 $

* Republic Services RSG.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 271 $ à 241 $

* RH RH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 110 $ à 123 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 76 $ à 79 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste l'objectif de cours à 230 $ contre 1 225 $ pour refléter le

fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright débute le suivi avec une recommandation d'achat

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright débute le suivi avec un objectif de cours de 220 $

* Strategy MSTR.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 485 $ à 325 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 2 $ à 10 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 78 $ à 92 $

* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Ventas Inc VTR.N : BMO relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO relève l'objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 360 $ à 400 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
121,684 USD NYSE +0,50%
AFLAC
110,140 USD NYSE -0,17%
AKARI THERP SP ADR
0,2677 USD NASDAQ +2,92%
ALLY FINANCIAL
46,160 USD NYSE +1,07%
ALPHABET-A
306,8150 USD NASDAQ -0,11%
ALZAMEND
2,1300 USD NASDAQ +0,95%
AMERICAN EXPRESS
378,490 USD NYSE +0,54%
AMERICAN INTL GR
86,045 USD NYSE +0,02%
AMICUS THERA
14,2150 USD NASDAQ +0,25%
APREA THERAPEUT
0,9680 USD NASDAQ +4,09%
ASSD BANC-CORP
26,720 USD NYSE +1,12%
AT&T
24,310 USD NYSE +0,75%
AZZ
108,195 USD NYSE +0,28%
BIOMARIN PHARM
60,6250 USD NASDAQ -0,86%
BLACKSKY TECH RG-A
22,800 USD NYSE +18,13%
BUMBLE RG-A
3,6450 USD NASDAQ +5,35%
CAPITAL ONE FINL
245,860 USD NYSE +0,89%
CARNIVAL
31,925 USD NYSE +2,65%
CINCINNATI FINAN
165,8400 USD NASDAQ -0,87%
CITIZENS FINL GR
59,660 USD NYSE +0,81%
CLRWTR ANALTCS RG-A
24,070 USD NYSE +8,18%
COMERICA INC
88,685 USD NYSE +0,45%
CONAGRA FOODS
17,305 USD NYSE -0,23%
CONTEXT THERAP
1,3100 USD NASDAQ +3,15%
CORSAIR GAMING
6,3200 USD NASDAQ +2,93%
CUBESMART REIT
35,760 USD NYSE +0,51%
CYTOKINETICS
70,6000 USD NASDAQ +12,62%
DARDEN RESTAURAN
190,990 USD NYSE +0,50%
DRAFTKINGS RG-A
34,9800 USD NASDAQ +2,25%
ELF BEAUTY
80,100 USD NYSE -0,44%
EOS ENERGY RG-A
12,9500 USD NASDAQ -0,92%
FD RLTY INV-SBI
101,290 USD NYSE -0,14%
FIBROBIOLOGICS
0,2613 USD NASDAQ +1,08%
FIFTH THIRD BANC
48,1350 USD NASDAQ +0,64%
FISERV INC
68,8345 USD NASDAQ +1,32%
FLUTTER ENTMT
225,170 USD NYSE +1,36%
GE VERNOVA
665,000 USD NYSE +1,03%
GEMINI SPACE RG-A
11,6908 USD NASDAQ +2,37%
HARTFORD INS GRP
139,400 USD NYSE +0,28%
HCW BIOLOGICS
1,6226 USD NASDAQ +3,35%
HEICO
331,635 USD NYSE +1,39%
HUDSON PACIFIC
10,570 USD NYSE +432,49%
HUT 8
50,1750 USD NASDAQ +13,72%
INTUITIVE MACH RG-A
15,6543 USD NASDAQ +4,78%
KEYCORP
21,090 USD NYSE +0,52%
KYMERA THERAP
83,9600 USD NASDAQ -0,04%
LAMB WST HLDG-WI
42,978 USD NYSE -2,26%
LINKBANCORP
8,5500 USD NASDAQ -1,61%
MOLECULIN BTECH
3,9300 USD NASDAQ +0,77%
MSTRCRFT BT HLDG
19,4450 USD NASDAQ -1,29%
NUSCALE POWER
17,075 USD NYSE +6,32%
PAYCHEX INC
114,6100 USD NASDAQ +2,08%
PAYPAL HOLDINGS
60,2100 USD NASDAQ +0,67%
PUBLIC STOR REIT
258,684 USD NYSE -0,16%
QUANTUM COMPUTNG
12,0600 USD NASDAQ +10,74%
REGIONS FINANCIA
27,795 USD NYSE +0,49%
RELMADA THERAPEUTICS
4,4900 USD NASDAQ +3,22%
REPUBLIC SERVICE
213,120 USD NYSE 0,00%
RH
176,200 USD NYSE +2,96%
RHYTHM PHARM
113,1600 USD NASDAQ +0,91%
RIGEL PHARM
44,1000 USD NASDAQ +6,04%
RIOT PLATFORMS
14,8150 USD NASDAQ +2,17%
ROSS STORES
180,7400 USD NASDAQ -0,92%
SELECTIVE INSURA
85,0500 USD NASDAQ +0,62%
SERVICENOW
155,840 USD NYSE +0,41%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
65,935 USD NYSE +2,93%
SPRUCE BIOSCIEN
80,4000 USD NASDAQ +2,11%
STRATEGY RG-A
167,2800 USD NASDAQ +1,49%
SUTRO BIOPHARMA
10,1712 USD NASDAQ +1,92%
SYMBOTIC RG-A
59,8800 USD NASDAQ +1,49%
SYNCHRONY FINANC
85,720 USD NYSE +1,26%
UNITED FIRE GR
37,3000 USD NASDAQ +1,17%
UNIVERSAL INS HL
34,580 USD NYSE +2,22%
VENTAS REIT
79,060 USD NYSE -0,06%
VERA THERAPEUT RG-A
51,9300 USD NASDAQ +1,39%
WALMART
112,9150 USD NASDAQ -1,26%
WINNEBAGO INDUST
40,860 USD NYSE -6,39%
WOODWARD
313,4699 USD NASDAQ +2,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 15:28:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank