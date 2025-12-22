Telefónica: le plan social validé avec les syndicats prévoit "environ 5.500 départs" en Espagne

Le plan social initié par le géant des télécommunications Telefónica et validé la semaine dernière par les syndicats prévoit "environ 5.500 départs" en Espagne, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué publié par le gendarme boursier espagnol.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Un accord a été conclu avec les syndicats (...) en vue de la mise en œuvre de plans de départs volontaires, qui devraient concerner environ 5.500 salariés", a indiqué le fleuron espagnol des télécoms, chiffrant le coût de ce plan social à "environ 2,5 milliards d'euros avant impôts".

De leur côté, les syndicats ont évoqué ces derniers jours le chiffre de 4.539 départs -révisé depuis à 4.525 selon l'un d'entre eux, UGT-, soit plus d'un quart des effectifs dans le pays, dans le cadre de départs volontaires, assortis d'un régime de préretraite anticipée.

"Les critères d'éligibilité seront définis pour chaque plan, et tous les salariés répondant aux critères établis pourront y participer", a pour sa part précisé Telefónica pour justifier cette différence, tablant sur "des économies annuelles moyennes (...) à près de 600 millions d'euros à partir de 2028".

Les départs concernent les sept filiales de l'opérateur historique espagnol et ont été actés après un peu moins d'un mois de négociations.

En fin de semaine dernière, les syndicats UGT, CCOO et Sumados‑Fetico avaient annoncé séparément avoir accepté le plan proposé par la direction, qui exclut "des licenciements forcés" et prolonge la convention collective "jusqu'en 2030".

"10 à 15% des suppressions de postes, selon les filiales, seront compensées par de nouvelles embauches", avait alors précisé UGT.

L'annonce fin novembre de ce plan social par Telefónica, privatisée en 1997 mais encore détenue à 10% par l'Etat espagnol, avait provoqué la colère du gouvernement central de gauche à Madrid, qui s'était dit "en profond désaccord" avec une décision jugée "inadmissible".

Telefónica, en pleine restructuration et confronté à une lourde dette (27 milliards d'euros), avait annoncé début novembre une perte nette atteignant 1,08 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, tout en maintenant ses objectifs annuels.

Le fleuron espagnol des télécoms a notamment cédé ces dernières années ses filiales dans plusieurs pays d'Amérique latine, confronté à une concurrence féroce et des pertes de marchés.

L'opérateur, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la tech européenne dans les prochaines années, prévoit des économies totales pouvant atteindre 2,8 milliards d'euros en 2028 et 3 milliards en 2030.