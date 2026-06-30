 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Comcast, Honeywell Aerospace, Qualys
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Comcast, Honeywell Aerospace et Qualys .

POINTS FORTS

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

conserver »

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 615 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 220 $

* American Airlines Group, Inc. AAL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 17 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 53 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Bankunited Inc BKU.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif

de cours de 50 $ à 45 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Buy » à « Hold »

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 214 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Citigroup C.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 105 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 148 $ à 142 $

* Evergy Inc EVRG.O : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 307 $ à 303 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 228 $ à 285 $

* Goldman Sachs GS.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « perform » à « underperform »

* Hawkins Inc HWKN.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 170 dollars

* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 235 $

* Morgan Stanley MS.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « perform » à « underperform »

* Mosaic Company MOS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 26,00 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 162 $ à 172 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 255 $ à 280 $

* PNC Financial Services PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 268 $ à 271 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 139 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 700 $ à 3 000 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 96 $ à 105 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 63 $ à 54 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 165 $

* US Bancorp USB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 74 $ à 73 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 317 $ à 414 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays passe de « neutral » à « surpondérer »

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 104 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Surpondérer

»

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 59 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $

Valeurs associées

AAR
141,790 USD NYSE -0,77%
AEROVIRONMENT
139,0000 USD NASDAQ +0,76%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
539,4900 USD NASDAQ +3,43%
AMERICAN AIRLINE
17,9200 USD NASDAQ +0,28%
ASTRANA HEALTH
42,7900 USD NASDAQ +4,83%
ASTRANA HEALTH
45,0300 USD NASDAQ +1,17%
BANK OF AMERICA
57,880 USD NYSE +0,12%
BANKUNITED
48,420 USD NYSE -1,75%
BIO-TECHNE
70,9000 USD NASDAQ -0,14%
BOOKING HLDG
182,4100 USD NASDAQ +0,52%
CHARTER COMM RG-A
146,1700 USD NASDAQ +9,38%
CITIGROUP
142,520 USD NYSE +0,59%
COMCAST-A
24,2200 USD NASDAQ +4,53%
DELTA AIR LINES
93,145 USD NYSE +0,66%
EOG RESOURCES
131,930 USD NYSE -0,48%
EVERGY
87,0100 USD NASDAQ -0,23%
EXPEDIA GROUP
265,2800 USD NASDAQ +0,94%
GENERAC HLDGS
284,010 USD NYSE +1,95%
GOLDMAN SACHS GR
1 020,545 USD NYSE +0,18%
Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
HAWKINS
141,4000 USD NASDAQ -12,49%
HONEYWELL
232,2100 USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL
USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL RG-WI
220,1900 USD NASDAQ -0,37%
MORGAN STANLEY
211,830 USD NYSE -0,11%
MOSAIC
22,450 USD NYSE +0,31%
MUELLER WATER PRO-A
26,100 USD NYSE -2,14%
NORTHERN TRUST
174,9100 USD NASDAQ +0,60%
PNC FINL SER
246,730 USD NYSE +0,76%
Pétrole Brent
73,32 USD Ice Europ +1,06%
Pétrole WTI
71,20 USD Ice Europ +1,08%
QUALYS
128,3200 USD NASDAQ +4,10%
ROBLOX RG-A
54,370 USD NYSE +14,34%
ROCKET LAB
98,0100 USD NASDAQ +15,93%
SANDISK
2 050,3900 USD NASDAQ -1,93%
SOUTHWEST AIRLIN
51,595 USD NYSE -0,53%
TENABLE HLDGS
33,4900 USD NASDAQ +10,82%
TEXAS CAP BANC
102,7200 USD NASDAQ -0,66%
TRUIST FINL
50,575 USD NYSE +0,27%
UNITED AIRLINES
135,1900 USD NASDAQ -0,68%
US BANCORP
61,260 USD NYSE +0,57%
VIRIDIAN THERAPT
18,7900 USD NASDAQ +4,97%
WALT DISNEY
98,620 USD NYSE -0,12%
WATTS WATER TECH-A
359,115 USD NYSE -0,05%
WEC ENERGY GROUP
118,450 USD NYSE -0,29%
ZOETIS RG-A
73,230 USD NYSE -3,71%
ZYMEWORKS
24,1000 USD NASDAQ -0,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 12:50:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?
    D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?
    information fournie par Ecorama 30.06.2026 14:10 

    Les marchés financiers évoluent actuellement à des niveaux élevés, portés notamment par l'intelligence artificielle et les valeurs technologiques. Mais certains économistes et responsables des banques centrales alertent sur l'apparition de fragilités susceptibles ... Lire la suite

  • La banque suisse UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le "Global wealth report". ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Nombre record de "nouveaux millionaires" dans le monde en 2025, selon UBS
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:09 

    Le patrimoine des ménages a enregistré une nette hausse en 2025, avec un nombre "record" de "nouveaux millionnaires" au niveau mondial, selon une étude de la banque suisse UBS publiée mardi. L'an passé, près d'un million de personnes dans le monde, ou l'équivalent ... Lire la suite

  • Photo fournie par la NASA le 31 juillet 2004 du télescope Swift en cours de déballage dans un hangar de la base de l'US Air Force de Cap Canaveral, au Kennedy Space Center, en Floride ( NASA / Handout )
    La Nasa à la rescousse d'un de ses télescopes
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:07 

    Pour empêcher l'un de ses vieux télescopes de finir en poussière, la Nasa s'apprête à lancer une périlleuse mission robotique de sauvetage qui pourrait offrir à l'avenir une seconde vie à d'autres satellites. Cette opération prévue pour durer plusieurs mois doit ... Lire la suite

  • Des forêts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 16 novembre 2021 ( AFP / Chris McCALL )
    Papouasie-Nouvelle-Guinée: un projet minier fait craindre un désastre environnemental
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:06 

    Un vaste projet minier qui pourrait rejeter plusieurs centaines de millions de tonnes de déchets au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite l'inquiétude des populations locales, une ONG et un responsable religieux mettant en garde contre un potentiel "désastre" ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,4 +38,54%
2CRSI
31,04 +0,26%
CAC 40
8 390,76 +0,28%
TELEPERFORMANCE
46,29 -10,95%
Pétrole Brent
73,32 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank