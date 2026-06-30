TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Comcast, Honeywell Aerospace, Qualys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Comcast, Honeywell Aerospace et Qualys .
POINTS FORTS
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «
conserver »
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 53 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $
* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « neutre
»
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 235
$
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 139 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $
* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 104 $
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