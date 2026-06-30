TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Comcast, Honeywell Aerospace, Qualys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Comcast, Honeywell Aerospace et Qualys .

POINTS FORTS

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

conserver »

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 53 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « neutre

»

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 235

$

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 139 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 104 $