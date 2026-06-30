Avions de combat contre drones : la Pologne renonce à livrer ses derniers MiG-29 à l'Ukraine faute d'accord

Les relations diplomatiques entre Varsovie et Kiev subissent notamment les tensions entre Volodymyr Zelensky et le président nationaliste Karol Nawrocki.

Des Mig 29 polonais lors d'un défilé aérien à Varsovie, en 2023 (illustration) ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

En plein regain de crispation avec Kiev, la Pologne a renoncé à livrer à l'Ukraine ses derniers MiG 29 après avoir échoué à trouver un accord sur un échange de ces avions de combat contre des technologies de drones ukrainiennes. Cette décision survient sur fond de tensions liées à l'histoire des deux pays durant la Seconde guerre mondiale, alors que la Pologne était l'un des principaux alliés de l'Ukraine après son invasion par la Russie en 2022.

"Les MiG contre des drones"

La Pologne a déjà fourni à Kiev entre dix et 14 MiG-29 aussitôt après le début de l'invasion russe. Elle dispose encore d'une douzaine d'appareils de ce type, selon des médias, et avait indiqué en décembre être prête à un tel échange. "J'avais proposé une approche très claire, et je pense aussi très correcte: les MiG contre des drones", a déclaré lundi soir le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz à la télévision Polsat News. "Au départ, les Ukrainiens l'ont accepté, mais ne l'ont pas mis en oeuvre, donc il n'y aura pas de MiG pour l'Ukraine, puisqu'il n'y a pas de drones ni de capacités liées aux drones pour la Pologne", a affirmé le ministre.

Les relations entre Varsovie et Kiev se sont refroidies fin mai lorsque le président ukrainien a décidé de baptiser une unité militaire du nom de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), une organisation nationaliste fondée en 1942 et tenue en Pologne pour responsable de la mort de plus de 100.000 Polonais.

En réaction, le président polonais, le nationaliste Karol Nawrocki, a annoncé la semaine dernière retirer à M. Zelensky la plus haute distinction de son pays, l'Ordre de l'Aigle blanc, malgré les appels à l'apaisement lancés par le Premier ministre Donald Tusk. La Pologne continue à servir de plaque tournante pour une grande partie des livraisons d'aide militaire et humanitaire à Kiev. Varsovie qui depuis plusieurs années modernise son armée, a déjà largement renouvelé sa flotte aérienne en remplaçant ses appareils désuets de fabrication soviétique par des F-16 américains et FA-50 sud-coréens, et elle est dans l'attente de 32 avions F-35 déjà commandés à Washington.