Investir, ça peut attendre ?

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Tout savoir sur les intérêts composés !
Les intérêts composés, c'est quoi ?
C'est un mécanisme financier selon lequel les potentiels gains générés par vos investissements sont réinvestis et peuvent à leur tour produire des gains. Sur le long terme, cela peut créer un effet « boule de neige ».
Le temps, un précieux allié
Ce mécanisme nécessite un élément essentiel : le temps.
Le début de la trajectoire est lent. Par exemple, si vous investissez 2 100 € par an avec un taux d'intérêt de 7 %, une vingtaine d'années est nécessaire pour constituer un capital de 100 000 €. Mais plus de la moitié de cette somme ne vient pas des versements, mais des intérêts.
Et plus on avance dans le temps, plus ce phénomène a tendance à s'accélérer. 16 ans plus tard, vous pourriez obtenir cette même somme en seulement 3 ans.
Pensez long terme
La retraite ou vous projets vous semblent encore lointains ? Voyez cela comme une opportunité, car le temps est un précieux allié.
Et plus tôt vous commencerez à investir, plus tôt vous « enclencherez » le mécanisme des intérêts composés. Le bon réflexe, c'est d'avoir une vision à très long terme et de laisser le temps faire le reste.
Consultez l'intégralité de cette infographie dans le PDF ci-dessous et notre page web dédié e pour plus d'informations :
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