 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CNX Resources, P&G, Prologis
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment CNX Resources, P&G et Prologis, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève le cours cible de 350 à 363 dollars

* P&G PG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 179 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 154 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Leerink Partners réduit son objectif de cours à 106 dollars contre 119 dollars

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 54 $ à 60 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* American Water AWK.N : Jefferies augmente le prix cible à 128$ de 121

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC ramène le cours cible à 560 $, contre 605 $ auparavant

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 47 $ de 49

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW relève le cours cible de 91 $ à 95 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève le prix cible à 86 $, contre 78 $ auparavant

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 72 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours cible à 117 $, contre 109 $ auparavant

* CNB Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève le cours à acheter de neutre

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec une note d'achat

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec un prix cible de $2001

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de rendement du secteur

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 105

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le prix cible de 39 $ à 42 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec une note de maintien

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec un PT de 141

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 36 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 363 $ contre 350 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève le cours cible à 93 $ contre 74 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 33 $

* Legence Corp LGN.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 99

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 356 $ à 383 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève le cours cible de 115 $ à 170 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : JP Morgan relève le cours cible de 64 $ à 67 $

* P&G PG.N : Jefferies réduit le cours cible à 175 $, au lieu de 179

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT 215

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 7 $

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 154 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 70 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW augmente le prix cible de 42 $ à 46 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 50 $, contre 47 $ auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 92 $ contre 105 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 487 $ à 496 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 25$ contre 21

* WaFd Inc WAFD.O : Stephens augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 170 à 185 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : RBC relève l'objectif de cours à 68 $, contre 64 $ auparavant

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
96,030 USD NYSE -0,83%
AGIOS PHARM
27,0700 USD NASDAQ -22,97%
AMER WTR WORKS
133,280 USD NYSE +1,25%
AMERIPRISE FINCL
456,580 USD NYSE +0,12%
ARCUS BIOSCIENS
22,755 USD NYSE -6,13%
ASTERA LABS
175,8000 USD NASDAQ +1,01%
BANK OF HAWAII
80,070 USD NYSE -0,04%
CAPITAL CITY BK
46,9000 USD NASDAQ +0,15%
CHEMUNG FINANCIA
67,9500 USD NASDAQ +8,17%
CHOICE HOTELS
122,120 USD NYSE +2,41%
CNB FINL
30,9800 USD NASDAQ -1,18%
CNX RESOURCES
37,940 USD NYSE -1,86%
COMFORT SYSTEMS
1 681,880 USD NYSE +1,87%
COMMVAULT SYSTEM
95,9000 USD NASDAQ +1,77%
ESSENTIAL UTIL
39,790 USD NYSE +1,97%
GALAXY RG-A
26,8000 USD NASDAQ +3,72%
Gaz naturel
2,69 USD NYMEX 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
342,860 USD NYSE +0,54%
HUT 8
78,9900 USD NASDAQ +5,46%
LEGENCE RG-A
76,0800 USD NASDAQ +3,13%
MARRIOTT INTL RG-A
378,7200 USD NASDAQ +0,21%
MARVELL TECH
147,8400 USD NASDAQ +5,83%
NORTHWESTERN
72,3300 USD NASDAQ -0,21%
PALO ALTO NETWORKS
169,5600 USD NASDAQ +1,02%
PASSAGE BIO
6,2500 USD NASDAQ -46,44%
PROCORE TECH
55,730 USD NYSE +0,54%
PROCTER&GAMBLE
144,500 USD NYSE -1,65%
PROLOGIS REIT
145,030 USD NYSE -0,03%
Pétrole Brent
94,25 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
86,33 USD Ice Europ -3,66%
RESTAURANT BRAND
78,925 USD NYSE +0,79%
RUBRIK RG-A
53,580 USD NYSE +2,41%
SMARTFINANCIAL
42,760 USD NYSE +0,85%
SS&C TECH HLDGS
71,3000 USD NASDAQ -1,12%
TOPBUILD
489,720 USD NYSE +19,38%
TREVI THERAPEUTI
15,4000 USD NASDAQ +1,12%
WAFD
35,2000 USD NASDAQ -0,11%
WINTRUST FINANCI
148,7900 USD NASDAQ +0,42%
ZIONS BANCORP
63,0500 USD NASDAQ +0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 12:29:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank