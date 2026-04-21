information fournie par Reuters • 21/04/2026 à 12:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CNX Resources, P&G, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment CNX Resources, P&G et Prologis, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève le cours cible de 350 à 363 dollars

* P&G PG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 179 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 154 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Leerink Partners réduit son objectif de cours à 106 dollars contre 119 dollars

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 54 $ à 60 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* American Water AWK.N : Jefferies augmente le prix cible à 128$ de 121

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC ramène le cours cible à 560 $, contre 605 $ auparavant

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 47 $ de 49

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW relève le cours cible de 91 $ à 95 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève le prix cible à 86 $, contre 78 $ auparavant

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 72 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours cible à 117 $, contre 109 $ auparavant

* CNB Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève le cours à acheter de neutre

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec une note d'achat

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec un prix cible de $2001

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de rendement du secteur

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 105

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le prix cible de 39 $ à 42 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec une note de maintien

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec un PT de 141

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 36 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 363 $ contre 350 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève le cours cible à 93 $ contre 74 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 33 $

* Legence Corp LGN.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 99

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 356 $ à 383 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève le cours cible de 115 $ à 170 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : JP Morgan relève le cours cible de 64 $ à 67 $

* P&G PG.N : Jefferies réduit le cours cible à 175 $, au lieu de 179

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT 215

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 7 $

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 154 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 70 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW augmente le prix cible de 42 $ à 46 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 50 $, contre 47 $ auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 92 $ contre 105 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 487 $ à 496 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 25$ contre 21

* WaFd Inc WAFD.O : Stephens augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 170 à 185 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : RBC relève l'objectif de cours à 68 $, contre 64 $ auparavant