Le président taïwanais reporte son voyage en Eswatini, à la suite de "pressions" de Pékin sur des pays africains

Le président taïwanais Lai Ching-te lors d'un entretien avec l'AFP à la présidence, le 10 février 2026 à Taipei ( AFP / Yu Chen CHENG )

Le président taïwanais Lai Ching-te a été contraint de reporter un voyage officiel en Eswatini, un petit Etat enclavé d'Afrique australe et le seul allié diplomatique de Taipei en Afrique, après que plusieurs pays ont révoqué leurs autorisations de survol à la suite de pressions de Pékin, a affirmé mardi l'un de ses proches conseillers.

"Selon certaines sources, les Seychelles, Maurice et Madagascar ont révoqué de manière inattendue et sans préavis les permis de survol de l'avion affrété", a déclaré Pan Men-an, le secrétaire général de la présidence taïwanaise, au cours d'une conférence de presse.

"La véritable raison en est que les autorités chinoises ont exercé une pression intense, y compris par des moyens de coercition économique", a-t-il affirmé.

Un responsable taïwanais de la sécurité qui a requis l'anonymat a assuré que la Chine avait menacé de "révoquer un allègement de dette substantiel qui leur avait été accordé, de suspendre les financements et d'imposer de nouvelles sanctions économiques" aux trois pays concernés.

Le président taïwanais Lai Ching-te lors d'un entretien avec l'AFP à la présidence, le 10 février 2026 à Taipei ( AFP / Yu Chen CHENG )

M. Pan a quant à lui dit que Taipei condamnait "fermement" les "agissements brutaux" de Pékin, qualifiant la situation de "pratiquement sans précédent au sein de la communauté internationale".

"Recourir à la coercition pour contraindre un pays tiers à modifier ses décisions souveraines compromet non seulement la sécurité aérienne et viole les normes et les pratiques internationales généralement admises mais constitue également une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un autre pays, perturbe le statu quo régional et heurte la sensibilité du peuple taïwanais", a-t-il estimé.

- Un envoyé spécial en Eswatini -

Mswati III, roi de l'Eswatini, lors d'une cérémonie à New York le 24 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Bryan Bedder )

L'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, fait partie des 12 pays qui reconnaissent encore la souveraineté de Taïwan, tandis que la Chine a convaincu les autres de rompre leurs relations diplomatiques avec Taipei au profit de Pékin.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et s'oppose à sa participation aux organisations internationales et aux échanges avec des pays tiers. Elle n'exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

M. Lai devait se rendre en Eswatini du 22 au 26 avril à l'occasion du 40e anniversaire de l'accession au trône du roi Mswati III et de son 58e anniversaire, selon la porte-parole de la présidence taïwanaise Karen Kuo.

Un envoyé spécial sera nommé pour assister à ces célébrations au nom du président taïwanais, a déclaré M. Pan.

Le président taïwanais Lai Ching-te lors d'un entretien avec l'AFP à la présidence, le 10 février 2026 à Taipei ( AFP / Yu Chen CHENG )

Lai Ching-te a déclaré sur Facebook s'être plié à l'avis de son équipe chargée de la sécurité nationale de reporter le voyage mais a ajouté : "Aucune menace ni répression ne peut changer la détermination de Taïwan à s'engager dans le monde".

Son dernier voyage à l'étranger remonte à novembre 2024, lorsqu'il s'était rendu chez les alliés de Taïwan dans le Pacifique, transitant par le territoire américain de Guam.

L'Eswatini est devenu le seul allié africain de l'île en 2018, lorsque le Burkina Faso a choisi de reconnaître la Chine au lieu de Taïwan.

La dernière visite d'un dirigeant taïwanais de haut rang en Eswatini remonte à 2023, avec l'ancienne présidente Tsai Ing-wen.