Marins bloqués dans le détroit d'Ormuz : l'agence maritime de l'ONU lance un appel à l'aide

Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale a dénoncé les conditions de vie de marins souffrant de stress et de fatigue extrêmes après plusieurs semaines de blocage aux portes du golfe Persique.

Le chef de l'agence maritime de l'ONU a lancé un appel à venir en aide aux quelque 20.000marins bloqués dans le détroit d'Ormuz, réclament notamment un meilleur accès au Wi-Fi pour ces équipages isolés. Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), près de 20.000 marins et environ 2.000 navires sont immobilisés depuis que le trafic a été interrompu dans le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

S'exprimant lors d'une conférence maritime à Singapour, le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, a souligné que les marins souffrent de stress et de fatigue extrêmes.

Le Wi-Fi en attendant

M. Dominguez a indiqué que certains pays avaient mis en place des lignes d’assistance téléphonique accessibles 24 heures sur 24 pour les marins, tandis que d’autres leur fournissaient de la nourriture.

Mais davantage pourrait être fait au niveau personnel, comme "leur fournir un accès au Wi-Fi afin qu’ils puissent contacter leurs familles et leur faire savoir qu’ils vont bien", a-t-il martelé.

Evolution du nombre de navires, notamment des tankers (pétroliers, méthaniers, etc.) passant par le détroit d'Ormuz chaque jour et ayant émis un signal via leur transpondeur, selon les données de Portwatch (FMI) ( AFP / Paz PIZARRO )

Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt depuis lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette voie stratégique, ravivant les tensions avec les Etats-Unis avant la fin du cessez-le-feu, qui expire en théorie dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.