information fournie par Reuters • 21/04/2026 à 16:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CNX Resources, P&G, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CNX Resources, P&G et Prologis.

FAITS MARQUANTS

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à

achat

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève le cours cible de 350 à 363 dollars

* P&G PG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 179 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 154 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Leerink Partners réduit son objectif de cours à 106 dollars contre 119 dollars

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 54 $ à 60 $

* Aep AEP.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 148

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays augmente le prix cible de 81 $ à 86 $

* Air Products APD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 303 $ contre 280 $

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 190 à 225 dollars

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 54 $ contre 50 $

auparavant

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Northland Capital initie une couverture avec un objectif de prix de 44

* Ameren Corp AEE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 126 $

* American Water AWK.N : Jefferies relève le prix cible de 121 $ à 128 $

* American Water AWK.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT

$137

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays relève l'objectif à 124 $, contre 122 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 560$ contre 605

* Antero Resources Corp AR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 44 $ contre 39 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Needham relève l'objectif de cours de 130 à 190 dollars

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 49 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Susquehanna relève le prix cible de 160 à 200 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 100,00 $ contre 78,00 $

* Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : Morgan Stanley relève l'objectif à surpondérer de égal à égal

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 180

* Atmos Energy Corp ATO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT

195

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays ramène la note de "equal-weight" à "underweight"

(sous-pondération)

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 150 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW relève le cours cible de 91 $ à 95 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 86 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens relève le prix cible de 82 à 86 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Citigroup augmente le prix cible à 229 $, contre 162 $ auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : UBS augmente le prix cible de 170 $ à 251 $

* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 210 dollars, contre 5713 dollars

* BorgWarner BWA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 81 $ contre 82 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Truist Securities augmente le prix cible à 32$ de 29

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 410 $ contre 360 $

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Centerpoint Energy CNP.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 48

$

* Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Oppenheimer relève le prix cible de 68 $ à 72 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le prix cible de 64 $ à 72 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 117 dollars

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,80 $ à 12 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 18$ de 10

* CMS Energy Corp CMS.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT $86

* CNB Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le cours cible de 250 $ à 420 $

* Coherent Corp COHR.N : Needham relève le cours cible de 330 à 380 dollars

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec une note d'achat

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : GLJ Research initie une couverture avec un objectif de prix de 2001

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de rendement du

secteur

* Commvault Systems Inc CVLT.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 105

* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays relève le prix cible de 90 $ à 106 $

* Crocs Inc CROX.O : Needham relève le prix cible à 132 $, contre 118 $ auparavant

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Keybanc passe de la pondération sectorielle à la surpondération

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Stephens relève l'objectif de cours de 65 à 70 dollars

* Datadog, Inc. DDOG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 148 $ contre 165 $

* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Mizuho augmente le prix cible de 45 $ à 52 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Barclays relève le prix cible de 69 $ à 105 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève le prix cible à 97 $, contre 62 $ auparavant

* Disney DIS.N : Citigroup ramène le cours cible à 135 $, contre 140 $ auparavant

* Dominion Energy D.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT $67

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Dte Energy Co DTE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 165

* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities initie une couverture avec une cote d'achat; PT 142

* Dupont DD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 50 $ à 47 $

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 102 $

* Ecolab Inc ECL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 337 $ à 345 $

* Edison International EIX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Edison International EIX.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix

de 82

* Encore Capital Group Inc ECPG.O : Northland Capital augmente le prix cible de 78 $ à 100 $

* Encore Capital Group Inc ECPG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Entergy ETR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 130

* EQT Corp EQT.N : Stephens réduit le prix cible de 78 $ à 73 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Barclays augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le prix cible à 42 $ contre 39 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec une note de maintien

* Everus Construction Group Inc ECG.N : GLJ Research initie une couverture avec un PT de 141

* Exelon Corp EXC.O : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 50

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 53 $ à 57 $

* First Solar FSLR.O : Barclays réduit le prix cible à 213 $ contre 228 $

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup réduit le prix cible à 243 $ contre 300 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : UBS initie une couverture avec un prix cible de 45

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 22 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 160 à 140 dollars

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays augmente le prix cible à 30$ de 28

* Freshpet Inc FRPT.O : Stifel réduit le prix cible de 84 $ à 78 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 36 $ contre 42 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 226 $ de 237 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Citigroup relève le prix cible à 50 $ contre 36 $

* Hershey HSY.N : Stifel réduit le prix cible à 215 $ de 230 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 363 $ contre 350 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève le cours cible à 93 $ contre 74 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 33 $

* Intel INTC.O : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Intel INTC.O : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $ auparavant

* Intel INTC.O : HSBC relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; l'objectif de

cours est relevé à 95 $, puis à 50 $

* J M Smucker Co SJM.N : Stifel réduit le prix cible à 100$ de 120

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS augmente le prix cible de 14,5 $ à 15 $

* Legence Corp LGN.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 99

* Leidos LDOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève l'objectif de cours de 880 $ à 1040 $

* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 29 à 34 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 383 $ contre 356 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève le cours cible de 115 à 170 dollars

* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève le cours cible à 908 $ contre 872 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup ramène le cours cible à 600 $, contre 635 $ auparavant

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève le prix cible de 16 $ à 16,25 $

* Navan, Inc. NAVN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 20 $, contre 17 $ auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le prix cible à 151 $, contre 123 $ auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush augmente le prix cible de 70 $ à 95 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho augmente le prix cible à 61 $ contre 54 $

* Nnn REIT Inc. NNN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : Barclays relève le prix cible de 62 $ à 75 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : JP Morgan relève le prix cible de 64 $ à 67 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies ramène le cours cible à 193 $, contre 199 $ auparavant

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS augmente le prix cible de 14,75 $ à 15,5 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 51 $ contre 49 $

* One Gas Inc OGS.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 99

* P&G PG.N : Jefferies réduit le prix cible de 179 $ à 175 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 267 $ à 260 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit le prix cible à 11$ de 11,5

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT 215

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 7 $

* Passage Bio Inc PASG.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible d'achat à neutre

* Passage Bio Inc PASG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 30 $ à 15 $

* Passage Bio Inc PASG.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Passage Bio Inc PASG.O : Wedbush réduit le prix cible de 32 $ à 8 $

* Passage Bio Inc PASG.O : Wedbush réduit le prix cible de surperformer à neutre

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit le prix cible de 210 à 183 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 120 $, contre 146 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* PG&E Corp PCG.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

23 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de

maintien

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Truist Securities initie une couverture avec un PT de 108

* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève l'objectif de cours à 29$ contre 26

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 75 $ contre 85

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 146 $ à 154 $

* Pseg PEG.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de

91

* Radnet RDNT.O : Barclays réduit le prix cible de 86 $ à 70 $

* Range Resources Corp RRC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Rb Global Inc RBA.N : BMO réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 68 $ contre 65 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 70 $ contre 80 $

* Reddit RDDT.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 200

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Royalty pharma Plc RPRX.O : UBS relève le cours cible de 51 $ à 57 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle;

PT 70 $

* Sanmina Corp SANM.O : Susquehanna augmente le prix cible de 135 $ à 155 $

* Sempra SRE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 108

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 370 $ à 365 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Exane BNP Paribas ramène l'objectif de cours de surperformance à

neutre

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Exane BNP Paribas augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 205 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le prix cible de 42 $ à 46 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS réduit le prix cible de 235 $ à 210 $

* Southern Co SO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT $103

* Sportradar Group AG SRAD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 32 $ à 26 $

* Sprout Social, Inc. SPT.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies réduit le prix cible à 92$ de 105

* Starbucks SBUX.O : Stifel relève le cours cible de 105 $ à 115 $

* State Street Corp STT.N : Argus Research relève le cours cible de 140 à 168 dollars

* Strive Inc ASST.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 36 $

* Surrozen Inc SRZN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays réduit le prix cible de 425 $ à 408 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 29 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 487 $ à 496 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS réduit l'objectif de cours à 31$ contre 44

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 25$ de 21

* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho augmente le prix cible de 150 à 165 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève le prix cible à 403 $ contre 399 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham augmente le prix cible à 53 $ contre 36 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Barclays augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* WaFd Inc WAFD.O : Stephens relève le prix cible de 33 $ à 37 $

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 37,00 $ à 38,00 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 124

$

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 111 $ à 117 $

* WEX Inc WEX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 146,00 $ à 158,00 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies augmente le prix cible à 185 $ de 170 $

* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 1 052 $ à 1 125 $

* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 95 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS augmente le prix cible de 89 $ à 91 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays relève le prix cible de 82 $ à 91 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS réduit le cours cible à 132 $ contre 152 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : RBC relève le cours cible à 68 $ contre 64 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Truist Securities relève le prix cible de 64 $ à 66 $

* Zoominfo Technologies Inc. GTM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $