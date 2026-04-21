L'Irlande met en garde contre un risque de stagflation sur fond de guerre au Moyen-Orient

( AFP / PAUL FAITH )

Le gouvernement irlandais a mis en garde mardi contre un risque croissant de stagflation --une inflation élevée couplée à une faible croissance économique-- alors que la guerre au Moyen-Orient et les droits de douane américains pèsent sur ses perspectives.

Avec la flambée des prix des hydrocarbures, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement prévoit désormais une inflation de 3,3% en 2026, soit presque le double de sa prévision de 1,8% formulée à la fin de l'année dernière, selon ses dernières prévisions de printemps.

Le pays, membre de la zone euro, table parallèlement sur une croissance économique de 2,1% cette année et de 3% en 2027, soutenue par la vigueur continue du marché du travail et de la demande intérieure.

Mais le gouvernement prévient que la combinaison du ralentissement de la croissance mondiale et d'une inflation persistante pourrait créer des pressions "stagflationnistes".

Le ministre des Finances, Simon Harris, souligne d'ailleurs que ces prévisions "ont été calibrées sur l'hypothèse d'un conflit court et relativement circonscrit, avec des dommages durables limités aux infrastructures énergétiques dans le Golfe".

Dans le scénario le plus sévère, la croissance ralentirait fortement mais resterait positive, tandis que l'inflation demeurerait élevée plus longtemps, érodant le pouvoir d'achat des ménages et compliquant les choix de politique budgétaire, selon le gouvernement.

Les finances publiques irlandaises ont été soutenues ces dernières années par de solides recettes liées à l'impôt sur les sociétés, plusieurs multinationales, notamment des géants américains du numérique, ayant établi leur siège européen dans le pays.

Mais le gouvernement a réitéré mardi ses inquiétudes quant à la volatilité de cette source de recettes fiscales.