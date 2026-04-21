La Virginie appelée à voter pour riposter au redécoupage électoral voulu par Trump

Des affiches de campagne à Burke, en Virginie, pour le référendum de redécoupage électoral du 21 avril dans cet Etat de la côte Est américaine ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les électeurs de l'Etat américain de Virginie sont appelés à se prononcer mardi sur une nouvelle carte électorale en faveur des démocrates, un référendum vu comme une riposte au redécoupage exigé par Donald Trump dans plusieurs Etats républicains.

Sur les 11 députés que la Virginie compte au Congrès américain, six sont actuellement démocrates. Avec le nouveau découpage territorial proposé, l'espoir à gauche est de voir ce chiffre monter jusqu'à 10 lors des élections cruciales de mi-mandat en novembre.

Les républicains, qui ont perdu il y a quelques mois le siège de gouverneur dans cet Etat de la côte Est, bataillent de leur côté pour faire gagner le "non" au référendum.

Les derniers sondages donnent un avantage de quelques points au "oui", mais une surprise n'est pas à exclure, estime auprès de l'AFP le professeur Larry Sabato, directeur du Center for Politics à l'université de Virginie.

L'enjeu du scrutin -- quatre sièges à la Chambre des représentants -- fait que des millions de dollars ont été dépensés par les deux camps, qui ont aussi fait appel à de grands pontes de leurs partis respectifs pour plaider leur cause.

- Obama en renfort -

"J'habite en Virginie et je ne peux pas allumer ma télé sans voir cinq pubs d'Obama appelant au +oui+", explique Larry Sabato.

Barack Obama reste une figure très populaire, à tel point que le camp adverse s'en sert aussi à son profit, en diffusant une vieille vidéo où l'ex-président démocrate critique le "gerrymandering".

L'ex-président américain Barack Obama serre la main d'une enseignante dans une maternelle de New York, le 18 avril 2026 ( POOL / Angelina Katsanis )

Cette pratique consiste à redessiner les circonscriptions d'un Etat de manière à diluer le vote d'un parti, avec souvent pour résultat des contours géographiques ubuesques.

Donald Trump a ressorti en 2025 cette vieille recette de cuisine électorale, en exigeant auprès du Texas un redécoupage électoral qui permettrait aux républicains de gagner cinq sièges au Congrès.

L'Ohio et la Caroline du Nord ont suivi l'exemple texan et ont redessiné leur carte pour offrir une poignée de sièges supplémentaires au parti présidentiel.

Face à cette offensive, le Parti démocrate a décidé de riposter et de procéder à son propre redécoupage dans certains Etats, principalement en Californie.

Dans cet Etat qui vote très largement à gauche, une nouvelle carte a été largement approuvée par référendum en novembre dernier, et devrait permettre d'annuler les gains républicains au Texas.

- "Le mal par le mal" -

Mais en Virginie, les responsables démocrates font face à un résultat bien plus incertain qu'en Californie.

Le président américain Donald Trump débarque de l'avion présidentiel Air Force One à l'aéroport international de Phoenix, en Arizona, le 17 avril 2026 ( AFP / Jim WATSON )

"Il existe une part de démocrates qui sont fondamentalement opposés au +gerrymandering+ et qui disent qu'on ne guérit pas le mal par le mal", explique le politologue Larry Sabato.

Si suffisamment d'entre eux décident de voter "non" ou de s'abstenir, la nouvelle carte pourrait ne jamais voir le jour, d'autant que le vote par anticipation montre une forte participation des zones rurales de Virginie traditionnellement républicaines, précise le professeur.

Une victoire du "non" serait un camouflet pour la nouvelle gouverneure démocrate, Abigail Spanberger, qui a milité pour ce redécoupage.

L'issue du référendum aura également des conséquences dans le reste du pays, puisque le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis envisagerait de redécouper à son tour son Etat si le "oui" venait à l'emporter en Virginie.