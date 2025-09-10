 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 757,22
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 220 à 300 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 107 $ contre 104 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe d'acheter à conserver; réduit le prix cible à 5,05

$ contre 6,50 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit le prix cible de 245 $ à 240 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10 $ à 141

$

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 95 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 155 $

contre 156 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 220 à 300 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 à 211

dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan ramène le cours cible à 374 $ contre 380 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 à 88 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 600 $ contre 685 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"; le cours cible est ramené de 64 $ à 47,50 $

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 38 $ de 37

Valeurs associées

ARCBEST
71,5200 USD NASDAQ -5,07%
CASEY'S GEN STOR
541,3000 USD NASDAQ +3,80%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CITIGROUP
97,320 USD NYSE +1,47%
CORE & MAIN RG-A
49,710 USD NYSE -25,32%
COTY RG-A
4,245 USD NYSE -1,74%
DARDEN RESTAURAN
211,910 USD NYSE +0,50%
EXPAND ENER
94,7300 USD NASDAQ +0,22%
JFROG
49,9500 USD NASDAQ -0,95%
MRG STNLY DIRCT
17,9100 USD NYSE -0,47%
MSCI RG-A
569,140 USD NYSE -1,01%
NEWMONT
75,920 USD NYSE +0,20%
OLD DOMINION FRE
148,2200 USD NASDAQ -1,91%
ORACLE
241,560 USD NYSE +1,23%
PNC FINL SER
200,395 USD NYSE -1,70%
ROYAL GOLD
185,0100 USD NASDAQ -0,76%
SAIA
306,2400 USD NASDAQ -1,87%
SOUTHWEST HLDGS
77,120 USD NYSE -0,48%
SYNOPSYS
604,3700 USD NASDAQ -0,77%
TOURMALINE BIO
47,6400 USD NASDAQ +57,85%
VICI PROPER REIT
33,100 USD NYSE -0,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 09:47:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank