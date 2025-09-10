information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 09:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 107 $ contre 104 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe d'acheter à conserver; réduit le prix cible à 5,05

$ contre 6,50 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit le prix cible de 245 $ à 240 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10 $ à 141

$

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 95 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 155 $

contre 156 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 220 à 300 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 à 211

dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan ramène le cours cible à 374 $ contre 380 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 à 88 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 600 $ contre 685 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"; le cours cible est ramené de 64 $ à 47,50 $

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 38 $ de 37