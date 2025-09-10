TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 250 à 260 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible de 205 $ à 195 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 107 $ contre 104 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 64 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 5,05 $ de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit le prix cible de 245 $ à 240 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10 $ à 141 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève le cours cible de 145 à 153 $

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 55 à 60 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "outperform"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 85 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 156 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 220 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 360 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 330 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 211 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan ramène le cours cible à 374 $ contre 380 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 88 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 600 $ contre 685 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené

de 64 $ à 47,50 $

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 38 $ de 37 $