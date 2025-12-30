information fournie par Reuters • 30/12/2025 à 19:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29$ contre 34$

* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research augmente le prix cible de 310 $ à 360 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 95$ contre 105$

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 120$ à 130$

* DigitalBridge Group DBRG.N : B. Riley passe de "acheter" à "neutre"; baisse le cours cible de 20 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW augmente le prix cible de 13,50 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le PT de 23$ à 16$

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC ramène la note du secteur de "surperformer" à "performance sectorielle"

* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; le PT passe de 20$ à 16$

* Duos Technologies Group Inc DUOT.O : Ascendiant Capital Markets augmente le PT de 11,50 $ à 14 $

* Greenwich Lifesciences Inc GLSI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 50 $ contre 39 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Argus Research relève le prix cible de 300$ à 370$

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen relève le cours cible de 70$ à 80$

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 18 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le prix cible de 99 $ à 111 $

* Owlet Inc OWLT.N : Northland Capital relève le cours cible à 20 $ contre 15,50 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Rithm Property Trust RPT.N : Wedbush initie la couverture avec une note de surperformance; PT 4$

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $ à 63 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105$ à 75$

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250$ à 260$