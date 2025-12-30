 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29$ contre 34$

* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research augmente le prix cible de 310 $ à 360 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 95$ contre 105$

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 120$ à 130$

* DigitalBridge Group DBRG.N : B. Riley passe de "acheter" à "neutre"; baisse le cours cible de 20 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW augmente le prix cible de 13,50 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le PT de 23$ à 16$

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC ramène la note du secteur de "surperformer" à "performance sectorielle"

* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; le PT passe de 20$ à 16$

* Duos Technologies Group Inc DUOT.O : Ascendiant Capital Markets augmente le PT de 11,50 $ à 14 $

* Greenwich Lifesciences Inc GLSI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 50 $ contre 39 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Argus Research relève le prix cible de 300$ à 370$

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen relève le cours cible de 70$ à 80$

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 18 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le prix cible de 99 $ à 111 $

* Owlet Inc OWLT.N : Northland Capital relève le cours cible à 20 $ contre 15,50 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Rithm Property Trust RPT.N : Wedbush initie la couverture avec une note de surperformance; PT 4$

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $ à 63 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105$ à 75$

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250$ à 260$

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/12/2025 à 19:12:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

