TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cisco, DTE Energy, Marvell Technology

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cisco, DTE Energy et Marvell Technology.
POINTS FORTS
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève sa note de « sous-pondérer » à « neutre »
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 294 $ à 298 $
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Stephens initie la couverture avec une note « surpondérer
»; objectif de cours de 78 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Akamai Technologies AKAM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à 165,00 $
* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 432 $ à 427 $
* An2 Therapeutics Inc ANTX.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à
« outperform »
* An2 Therapeutics Inc ANTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1,00 $ à 9,00 $
* Aramark ARMK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $
* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $
* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 9 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
* Autonation AN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 269 $ à 287 $
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « performance
sectorielle » à « sous-performance sectorielle »
* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 113 $ à 95 $
* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $
* Carvana Co CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 475 $ à 93 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $
* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif
de cours: 32 $
* Cisco CSCO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 112 $
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 120 $
* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 100 $ à 145 $
* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 120 $
* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 132 $
* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $
* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 37 $
* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 235 $
* Doximity Inc DOCS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $
* Doximity Inc DOCS.N : Keybanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $
* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $
* Doximity Inc DOCS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 55 $ à 27 $
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat
» à « surperformer »
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 23 $
* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19 $
* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 35,00 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Dynatrace Inc DT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Dynatrace Inc DT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Dynatrace Inc DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 44 $
* eBay EBAY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 127 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Energy Transfer LP ET.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Enovix Corp ENVX.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 278 $ à 282 $
* Ethos Technologies LIFE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Everpure Inc P.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 4,9 $ à 5 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $
* Helmerich & Payne Inc HP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00 $ à 39,00 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 39 $ à 27 $
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 365 $
* Hub Group Inc HUBG.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours
de 156 $
* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 39 $ à 30 $
* Innodata Inc INOD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $
* Jack In the Box JACK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Jack In the Box JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Jack In the Box JACK.O : Stifel relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Jack In the Box JACK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 323 $ à 364 $
* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 39,00
$
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 303 $ à 281 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de «
performance du secteur » à « sous-performance du secteur »
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 138
$ à 120 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 154 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 59 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $
* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 17,00 $ à 20,00 $
* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 129 $ à 140 $
* Nextpower NXT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 145 $
* Nextpower NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 130 $
* Okta Inc OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 050 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à «
neutre »
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Argus Research relève son objectif de cours de 75 $
à 90 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies lance la couverture avec une note « Hold »; objectif de cours de
24 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 33 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Stifel relève son objectif de cours de 18 $ à 31 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $
* Starbucks SBUX.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours
de 106 $ à 120 $
* Stubhub Holdings STUB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 8,25 $ à 8,75 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 133 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $
* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $
* Tango Therapeutics TNGX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours
de 18 $ à 27 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 19 $ à 33 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 262 $
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de
cours de 28 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $
* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 40 $
* Vishay Intertechnology VSH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18,00 $ à
28,00 $
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $
