Wall Street confiante au sujet du sommet Xi-Trump

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,73%, le Nasdaq grappillait 0,09% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,23%.

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