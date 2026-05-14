 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street confiante au sujet du sommet Xi-Trump
information fournie par AFP 14/05/2026 à 15:42

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,73%, le Nasdaq grappillait 0,09% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,23%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
408,485 USD NYSE +0,46%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
1,624 +32,25%
CAC 40
8 062,06 +0,68%
NANOBIOTIX
47 +6,58%
HAFFNER ENERGY
0,1426 -14,92%
SOITEC
151,65 -2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank