USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 211.000

PHOTO DE FICHIER : Un panneau "Help Wanted" est accroché à la fenêtre d'un restaurant à Medford

Les ‌inscriptions au chômage ont augmenté ​aux États-Unis lors de la semaine au 9 mai à 211.000 ​contre 199.000 (révisé) la semaine précédente, a ​annoncé jeudi le ⁠département du Travail.

Les économistes attendaient ‌en moyenne sur 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine au 2 mai ont ⁠été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale ⁠de 200.000.

La ‌moyenne mobile sur quatre semaines ⁠s'établit à 203.750 contre ‌203.000 (révisé de 203.250) la ⁠semaine précédente.

Le nombre de personnes ⁠percevant régulièrement ‌des indemnités s'est élevé à ​1,782 million ‌lors de la semaine au 2 mai (dernière semaine ​pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,758 ⁠million (révisé de 1,766 million) la semaine précédente.

Les économistes tablaient en moyenne sur 1,790 million de personnes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)