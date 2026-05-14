Liban et Israël renouent avec les discussions à Washington

Une frappe aérienne israélienne sur le village de Deir El Zahrani, dans le sud du Liban, le 13 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Des représentants israéliens et libanais ont repris leurs discussions jeudi à Washington, à quelques jours de l'expiration d'un cessez-le-feu qui n'a pas empêché Israël de poursuivre ses frappes, faisant des centaines de morts.

L'armée israélienne a annoncé jeudi de nouvelles frappes visant le Hezbollah pro-iranien dans le sud du pays, après avoir ordonné l'évacuation de huit villages.

L'Agence nationale d'information (officielle) a fait état de bombardements dans le sud, au lendemain de raids meurtriers qui ont fait 22 morts, selon Beyrouth.

Dans le nord d'Israël, une attaque de drone du Hezbollah a par ailleurs blessé plusieurs civils, selon l'armée israélienne.

Cette troisième rencontre entre les représentants des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, a lieu au département d'Etat et doit durer deux jours.

Lors de leur dernière réunion le 23 avril à Washington, Donald Trump avait annoncé une prolongation de trois semaines de la trêve, et exprimé l'espoir d'un rapprochement historique entre les deux voisins du Proche-Orient.

Le président des Etats-Unis avait conjecturé qu'il accueillerait dans l'intervalle à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun.

Mais cette rencontre ne s'est pas concrétisée, le chef d'Etat libanais exigeant au préalable un accord sur les questions de sécurité et la fin des attaques israéliennes.

- "Consolidation" de la trêve -

Le Hezbollah a pour sa part réitéré son rejet de ces négociations jeudi, l'un de ses députés, Ali Ammar, dénonçant une "concession gratuite" à Israël.

Une frappe aérienne israélienne sur le village e Jajouaa, dans le sud du Liban, le 13 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

La trêve a été prolongée jusqu'au dimanche 17 mai. Depuis son entrée en vigueur le 17 avril, plus de 400 personnes ont péri dans des frappes israéliennes, d'après un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.

Israël s'est réservé le droit de continuer à viser le Hezbollah, le mouvement chiite qui a entraîné le Liban dans la guerre régionale à la suite du déclenchement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.

"Quiconque menace l'Etat d'Israël mourra en raison de sa faute", a averti la semaine dernière Benjamin Netanyahu après l'assassinat d'un important chef militaire du Hezbollah en plein cœur de Beyrouth.

Dans ses propres tractations indirectes avec Washington, l'Iran exige que toute trêve concerne aussi le Liban - à savoir qu'Israël cesse de frapper le Hezbollah.

A Washington, le Liban vient chercher "une consolidation du cessez-le-feu", a déclaré à l'AFP un haut responsable ayant requis l'anonymat. "La priorité est de mettre un terme aux morts et aux destructions."

Un véhicule atteint par un drone israélien à Jiyeh, dans le sud du Liban, le 13 mai 2026 ( AFP / Fadel ITANI )

Plus de 2.800 personnes ont péri au Liban depuis le début du conflit début mars, dont au moins 200 enfants, d'après Beyrouth.

Israël vise en particulier la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, et le sud du pays où il s'est emparé d'une bande frontalière et dont il avait occupé une partie entre 1982 et 2000.

- "Désarmement du Hezbollah" -

Washington dit défendre la souveraineté du Liban sur tout son territoire et appelle les autorités à désarmer le puissant Hezbollah.

Les Etats-Unis "reconnaissent que la paix globale dépend du rétablissement complet de l'autorité de l'Etat libanais et du désarmement total du Hezbollah", a estimé le Département d'Etat.

Selon lui, "ces pourparlers doivent permettre de rompre catégoriquement avec l'approche ratée des deux dernières décennies qui autorisait des mouvements terroristes à s'enraciner et à s'enrichir, tout en sapant l'autorité de l'Etat libanais et en menaçant la frontière septentrionale d'Israël".

A la différence de la précédente session de négociations, ni le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ni Donald Trump ne sont présents: ils sont en visite officielle en Chine.

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee à la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

L'équipe de médiateurs américains comprend les ambassadeurs des Etats-Unis en Israël et au Liban, Mike Huckabee et Michel Issa.

Le Liban est cette fois représenté par Simon Karam, un avocat et diplomate de 76 ans, fervent défenseur de la souveraineté de son pays, et Israël par son ambassadeur Yechiel Leiter, 67 ans, allié de longue date de Benjamin Netanyahu.