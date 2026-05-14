TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cisco, DTE Energy, Marvell Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cisco, DTE Energy et Marvell Technology.

POINTS FORTS

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à

120 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 294 $ à 298 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 432 $ à 427 $

* Aramark ARMK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $

* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 9 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 100 $ à 145 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 132 $

* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 154 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 33 $

* Tango Therapeutics TNGX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; relève son objectif de cours de

18 $ à 27 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 40 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $