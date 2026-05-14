Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC :

* CISCO CSCO.O grimpe de 12,6% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'intelligence artificielle (IA) et les secteurs de croissance associés. Le fabricant d'équipements de réseau a en outre relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après une forte augmentation des commandes des "hyperscalers", ces grands fournisseurs de services d'informatique dématérialisé.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE ET À LA GÉOPOLITIQUE - Donald Trump était reçu jeudi à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et naviguer des questions épineuses - guerre en Iran, Taïwan.

* GAMESTOP GME.N , EBAY EBAY.O - Ryan Cohen, le directeur général de GameStop, a dit mercredi au conseil d'administration d'eBay qu'il ne fallait pas rejeter son offre de rachat de 56 milliards de dollars et que les actionnaires du spécialiste des ventes en ligne méritaient d'avoir la possibilité de l'évaluer.

* BLACKROCK BLK.N - La division GIP de BlackRock s'est associée au singapourien Temasek et à des acteurs majeurs d'Abu Dhabi pour viser 30 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures dans le Golfe et en Asie centrale, ont annoncé les sociétés dans un communiqué conjoint jeudi.

* KODIAK GAS SERVICES KGS.N chute de 5,6% en avant-Bourse,le fournisseur d'infrastructures énergétiques ayant annoncé une offre publique de cession de 750 millions de dollars d'actions, dont il a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie de sa dette et acquérir de nouveaux équipements de production d'électricité.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)