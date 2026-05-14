information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 10:33

Royaume-Uni: La croissance du PIB estimée à 0,6% au 1er trimestre

L'horizon londonien avec le quartier financier à l'arrière-plan

‌La croissance de ​l'économie britannique a accéléré comme prévu au premier ​trimestre par rapport au ​précédent, selon ⁠les chiffres préliminaires publiés ‌jeudi par l'Office national de la ​statistique (ONS).

Le ‌produit intérieur brut (PIB) ⁠a augmenté de 0,6% sur la période ⁠janvier-mars 2026, ‌comme anticipé par ⁠les économistes interrogés ‌par Reuters.

Le ⁠PIB était ressorti en ⁠hausse de ‌0,2% (révisé de +0,1%) au ​quatrième ‌trimestre 2025.

Sur un an, le PIB a ​augmenté de 1,1% au ⁠premier trimestre, contre +0,8% anticipé par le consensus et 1,0% au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)