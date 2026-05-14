Burberry-L'impact de la guerre au Moyen-Orient affecte la reprise au T4

Burberry nomme un nouveau patron

Burberry a fait état jeudi d'une ‌hausse de ses ventes au quatrième trimestre, son redressement s'accélérant aux États-Unis et en ​Chine, mais la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme ont pesé sur les recettes dans sa zone clé, l'Europe et le Moyen-Orient.

Le coup porté au secteur mondial ​du voyage et la flambée des coûts énergétiques ont compromis les espoirs de reprise sur le marché du luxe, ​qui pèse 400 milliards de dollars (341,53 milliards ⁠d'euros), réduisant les bénéfices et aggravant le ralentissement observé ces dernières années après ‌l'essor post-pandémique.

Burberry a publié une hausse de 5% de ses ventes comparables pour le trimestre clos le 28 mars, portant la croissance annuelle ​à 2%. Ces chiffres correspondent ‌aux prévisions des analystes selon un consensus établi par l'entreprise.

Mais ses ⁠ventes dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) ont reculé de 2% au quatrième trimestre, tandis que celles des Amériques et de la Grande Chine ont toutes ⁠deux progressé de 10% ‌grâce à ce que l'entreprise a qualifié de "regain de dynamisme de ⁠la marque".

Depuis son arrivée à la tête de Burberry en juillet 2024, le PDG ‌Joshua Schulman a orchestré le redressement de la marque en mettant l'accent ⁠sur ses gabardines et écharpes emblématiques, tout en renforçant l'héritage ⁠britannique de cette marque ‌vieille de 170 ans auprès d'une clientèle plus jeune, et en réduisant les coûts.

Un an ​après que Burberry a licencié 1.700 employés – ‌soit un cinquième de ses effectifs mondiaux – dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, Joshua Schulman ​a déclaré jeudi que cet exercice financier marquait un "tournant décisif", l'entreprise ayant renoué avec une croissance rentable de ses ventes.

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'est élevé ⁠à 115 millions de livres sterling (132,69 millions d'euros), après avoir affiché une perte de 3 millions de livres sterling l'année précédente.

Burberry a également annoncé jeudi que son président, Gerry Murphy, prendrait sa retraite dans le courant de l'année et serait remplacé par William Jackson.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)