TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de
'neutre' à 'achat'
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 101 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit l'objectif de cours de 187 $ à 180 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 108 $ à 104 $
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 4 $ pour le
porter à 149 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 162 $ à 158 $
* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 125 $ à 175 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 56 $ à 50 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 285 $ à 282 $
* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 29 $ à 22 $
* GM GM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 107 $ à 96 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 44 $ à 39 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 149 $
* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de 'neutre'
à 'achat'
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 3 $
pour le porter à 71 $
* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 326 $ à 322 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 105 $ à 102 $
* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit l'objectif de cours de 134 $ à 85 $
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 6 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 215 $ à 212 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe sa recommandation de 'neutre' à 'sous-pondérer'
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler passe sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 14 $ à 4 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700 $ à 1000 $
* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit l'objectif de cours de 150 $ à 121 $
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'conserver';
relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 92 $ à 107 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève l'objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit l'objectif de cours de 35 $ à 29 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 480 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 501 $ à 497 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter';
relève l'objectif de cours de 43 $ à 55 $
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 127 $ à 117 $
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