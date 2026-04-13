information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 10:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de

'neutre' à 'achat'

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 101 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit l'objectif de cours de 187 $ à 180 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 4 $ pour le

porter à 149 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 162 $ à 158 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 125 $ à 175 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 285 $ à 282 $

* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 29 $ à 22 $

* GM GM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 107 $ à 96 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 149 $

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de 'neutre'

à 'achat'

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 3 $

pour le porter à 71 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 326 $ à 322 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 105 $ à 102 $

* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit l'objectif de cours de 134 $ à 85 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 6 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 215 $ à 212 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe sa recommandation de 'neutre' à 'sous-pondérer'

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler passe sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 14 $ à 4 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700 $ à 1000 $

* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit l'objectif de cours de 150 $ à 121 $

* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'conserver';

relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 92 $ à 107 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève l'objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit l'objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 480 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 501 $ à 497 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter';

relève l'objectif de cours de 43 $ à 55 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 127 $ à 117 $