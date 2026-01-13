information fournie par Reuters • 13/01/2026 à 11:19

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Kennametal, Regeneron Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Kennametal et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 135 dollars contre 145

dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies augmente le prix cible de 23 à 25 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 à 110

dollars

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird augmente le prix cible de 157 $ à 209 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $ contre 180 $

auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 60 $ contre 54 $.

* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 392 $ à 415 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève le cours cible de 224 $ à 231

$

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 128 $

* Coupang Inc CPNG.N : Nomura passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 $ à

22 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 34

$

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible de 215 $ à 210 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies ramène la note de "acheter" à "conserver".

* Ford F.N : HSBC augmente le prix cible à 12,8 $ de 9,8 $.

* General Motors GM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 48 à 75 dollars

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 32 dollars

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies ramène le cours cible de 134 $ à 120 $

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 27 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 101 $ à 128 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $, contre 81 $

auparavant

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 28 $.

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève la note de "conserver" à "acheter".

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève le cours cible de 1 300 $ à 1 800 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève la note de "conserver" à "acheter".

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 161 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies ramène la note de "acheter" à "conserver".

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 540 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène le cours cible de 440 à 433 dollars

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le cours cible de 88 $ à 95 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen relève le prix cible de 28 $ à 30 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG relève l'objectif de cours de 63 $ à 73 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $.

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 à 885 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 530 $ contre

600 $.

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 325 $ à 350 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le cours cible à 17 $, contre 20 $

auparavant

* SM Energy Co SM.N : RBC réduit le cours cible à 29 $ contre 35 $.

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird réduit le cours cible de 121 $ à 107 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $.

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan ramène la note de "surpondérer" à "neutre".

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 671 $ contre

708 $

* Urban Outfitters Inc URBN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 78 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies augmente le prix cible de 159 $ à 165 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies relève la note de "conserver" à "acheter".