Placement financier : quelles perspectives d'évolution pour le CAC 40 en 2026 ?

information fournie par Moneyvox • 13/01/2026 à 13:00

+10,42 % : telle est la performance enregistrée par le CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris, au titre de l'année 2025. Mais à quoi s'attendre en 2026 ? Le point sur le potentiel du CAC 40 sur cette nouvelle année.

Vous faites partie des Français qui investissent déjà en bourse ? Vous voulez vous lancer la diversification de votre portefeuille d'investissement ? En 2025, l'indice boursier incontournable qu'est le CAC 40 a affiché une très belle progression, supérieure à 10 %. Une performance attrayante qui ne doit pas faire oublier que l'investissement sur les marchés financiers présente des risques. Le point sur les facteurs pouvant influencer positivement ou négativement l'évolution du CAC 40 en 2026.

Pourquoi le CAC 40 pourrait-il continuer à performer en 2026 ?

Après une très belle année 2025, le principal indice de la Bourse de Paris pourrait-il continuer sur cette lancée ? Plusieurs facteurs jouent en la faveur d'une évolution positive du CAC 40 en 2026 qui a atteint un nouveau record en séance ce vendredi, à commencer par l'augmentation probable des profits réalisés par les entreprises en Europe au cours de l'année prochaine. Frédéric Leguay, directeur de la gestion actions fondamentales au sein de la société de gestion Ostrum Asset Management, prévoit notamment "une croissance de 9 % de la base bénéficiaire pour la zone euro".

Le consensus Bloomberg, composé d'analystes financiers, abonde en ce sens en prévoyant une augmentation des bénéfices réalisés par les sociétés françaises qui composent le CAC 40. En outre, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait continuer à baisser ses taux directeurs. Une mesure favorable à l'économie au sein de la zone euro, et donc aux 40 entreprises qui composent l'indice boursier du CAC 40, à l'image d'Airbus, d'Axa, de BNP Paribas, de Danone ou encore de L'Oréal.

Enfin, les actions des entreprises françaises restent globalement plus attractives que celles de sociétés localisées dans d'autres pays européens, "mais aussi par rapport aux bourses américaines", ajoute Peter van der Welle, stratégiste Multi-Asset & Equity Solutions chez Robeco. Les bourses allemandes, espagnoles et italiennes, entre autres exemples, ont largement performé en 2025, et un rattrapage pourrait ainsi intervenir au niveau de la Bourse de Paris en 2026.

Quels sont les points de vigilance à connaître avant d'investir sur le CAC 40 ?

Malgré une année 2025 largement positive et plusieurs perspectives de croissance pour le CAC 40, certaines incertitudes demeurent. Certains spécialistes de l'investissement financier évoquent notamment l'instabilité politique actuelle et les difficultés pour le gouvernement en place de faire adopter des réformes, alors même que la situation financière de l'Etat inquiète. Les investisseurs pourraient ainsi jouer la carte de l'attentisme, ce qui pourrait peser sur les performances du CAC 40 en 2026.

Au niveau mondial, d'autres facteurs doivent inciter les investisseurs à la prudence. Les tensions géopolitiques, à l'image de la guerre en Ukraine ou du conflit israélo-palestinien, sont croissantes, et de nombreuses incertitudes continuent de peser sur la politique commerciale mondiale. Autant d'éléments qui pourraient influencer de façon négative la croissance économique mondiale, ce qui pourrait impacter les valeurs françaises.

Augmentation des coûts de production, difficultés d'approvisionnement, baisse des marges… les multinationales qui composent le CAC 40 pourraient subir de plein fouet les conséquences d'un contexte économique et géopolitique difficile. Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence avant de concrétiser un investissement en bourse, sur le CAC 40 ou sur tout autre indice boursier, et poursuivre leurs efforts de diversification de leur portefeuille afin de limiter la volatilité de leurs placements.