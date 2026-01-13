Airbus: Matthieu Louvot nommé à la tête d'Airbus Helicopters

55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris
Airbus a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot au poste de directeur général de son unité Airbus Helicopters à partir du 1er avril prochain.
Actuellement vice-président exécutif en charge de la stratégie de l'avionneur européen, il succèdera à Bruno Even, qui quitte le groupe pour raisons personnelles et professionnelles, indique le groupe dans un communiqué.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
