Airbus: Matthieu Louvot nommé à la tête d'Airbus Helicopters

55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

Airbus a ‍annoncé mardi la nomination de ‌Matthieu Louvot au poste de ​directeur général de ⁠son unité Airbus Helicopters à ⁠partir ‍du 1er ⁠avril prochain.

Actuellement vice-président exécutif en ​charge de la stratégie de ⁠l'avionneur européen, ​il succèdera à ​Bruno ​Even, qui quitte ​le ⁠groupe pour raisons personnelles et professionnelles, indique ‌le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate ‌Entringer)