TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Kennametal, Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 08:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Kennametal et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 392 à 415 dollars

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 $ à 885 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan passe de 'surpondérer' à 'neutre'

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 135 dollars contre 145 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies augmente le prix cible à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève le cours cible de 157 à 209 dollars

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $ contre 180 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 60$ contre 54

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 392 à 415 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève le cours cible de 224 $ à 231 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 128 $

* Coupang Inc CPNG.N : Nomura passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 $ à 22 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 34 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies ramène la cote de "achat" à "maintien"

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible de 215 $ à 210 $

* Ford F.N : HSBC augmente le prix cible à 12,8 $ contre 9,8 $

* General Motors GM.N : HSBC relève le cours cible de 48 à 75 dollars

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 32 dollars

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies ramène le cours cible de 134 $ à 120 $

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 27 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 101 $ à 128 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $, contre 81 $ auparavant

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 28

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève le cours cible à 1 800 $, contre 1 300 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 161 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 540 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 440 $ à 433 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird augmente le prix cible de 88 $ à 95 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 63 $ à 73 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 $ à 885 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* SM Energy Co SM.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, au lieu de 35

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird réduit le cours cible de 121 $ à 107 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan passe de 'surpondérer' à 'neutre'

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 78 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 159 à 165 dollars

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
102,860 USD NYSE -17,64%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
25,865 USD NYSE -3,52%
AXSOME THERAPEUT
176,8200 USD NASDAQ +4,39%
BOOT BARN HLDGS
200,460 USD NYSE +2,43%
BRISTOL-MYERSSQU
55,785 USD NYSE -0,15%
CENCORA
342,140 USD NYSE +1,94%
CHARLES RIV LAB
218,760 USD NYSE -0,97%
CHORD ENERGY
91,0000 USD NASDAQ -1,23%
COUPANG RG-A
22,165 USD NYSE -2,55%
DAY ONE BIOPHRM
11,3300 USD NASDAQ +26,73%
FIVE BELOW
203,6100 USD NASDAQ +4,11%
FORD MOTOR
14,020 USD NYSE -1,27%
GENERAL MOTORS
82,870 USD NYSE +0,04%
GENESCO
32,440 USD NYSE +7,90%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
84,5600 USD NASDAQ -10,19%
HECLA MINING
24,445 USD NYSE +8,91%
INCYTE
106,3300 USD NASDAQ -0,51%
INSPIRE MED SYS
96,850 USD NYSE -1,42%
KENNAMETAL INC
30,720 USD NYSE -0,03%
KLA
1 428,1700 USD NASDAQ +2,01%
LIVE NATION ENT
148,900 USD NYSE +1,93%
LOCKHEED MARTIN
551,120 USD NYSE +1,52%
LPL FIN HLDG
365,3600 USD NASDAQ +1,54%
MIRUM RG REG S-AI
89,5000 USD NASDAQ +3,38%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ORUKA THERA
30,6900 USD NASDAQ +10,16%
PROGYNY
28,4200 USD NASDAQ +5,30%
Pétrole Brent
64,19 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
59,83 USD Ice Europ -0,17%
REGENERON PHARMA
768,0000 USD NASDAQ -3,58%
SIX FLAGS ENT
15,870 USD NYSE -0,44%
SM ENERGY
17,865 USD NYSE +0,48%
SOLENO THERAPTCS
41,5400 USD NASDAQ -3,40%
SUN CTRY AIRL
17,4400 USD NASDAQ +10,59%
URBAN OUTFITTERS
71,5200 USD NASDAQ -12,31%
VAIL RESORTS
141,010 USD NYSE +2,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 08:41:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

