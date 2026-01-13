information fournie par Reuters • 13/01/2026 à 08:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Kennametal, Regeneron Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Kennametal et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 135 dollars contre 145 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies augmente le prix cible à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève le cours cible de 157 à 209 dollars

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $ contre 180 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 60$ contre 54

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 392 à 415 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève le cours cible de 224 $ à 231 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 128 $

* Coupang Inc CPNG.N : Nomura passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 $ à 22 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 34 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies ramène la cote de "achat" à "maintien"

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible de 215 $ à 210 $

* Ford F.N : HSBC augmente le prix cible à 12,8 $ contre 9,8 $

* General Motors GM.N : HSBC relève le cours cible de 48 à 75 dollars

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 32 dollars

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies ramène le cours cible de 134 $ à 120 $

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 27 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 101 $ à 128 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $, contre 81 $ auparavant

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 28

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève le cours cible à 1 800 $, contre 1 300 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 161 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 540 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 440 $ à 433 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird augmente le prix cible de 88 $ à 95 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 63 $ à 73 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 $ à 885 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* SM Energy Co SM.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, au lieu de 35

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird réduit le cours cible de 121 $ à 107 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan passe de 'surpondérer' à 'neutre'

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 78 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 159 à 165 dollars