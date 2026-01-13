Les hélicoptères d'Airbus vont changer de dirigeant

( AFP / ERIC PIERMONT )

Airbus a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot à la tête de sa division hélicoptères, où cet actuel vice-président exécutif chargé de la stratégie du géant européen succèdera à Bruno Even.

Polytechnicien et énarque, M. Louvot a déjà travaillé chez Airbus Helicopters dans les années 2010, notamment à la tête des programmes. Il a auparavant conseillé Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur de 2005 à 2007, puis à l'Elysée.

Placé sous la supervision du président exécutif du groupe Guillaume Faury, il prendra ses fonctions de directeur général le 1er avril et siègera au comité exécutif d'Airbus, a précisé le groupe dans un communiqué.

M. Even, qui était le dirigeant d'Airbus Helicopters depuis 2018, avait succédé à ce poste à M. Faury. Selon Airbus, cet ancien dirigeant du motoriste Safran "a décidé de quitter l'entreprise pour se consacrer à ses prochains projets personnels et professionnels".

Cité dans un communiqué, M. Faury a dit "respecter la décision de Bruno de quitter son poste", et a salué son travail pendant huit ans qui a, selon lui, abouti "au développement du portefeuille de produits", permis de "transformer les processus de production" et placé la division "sur une trajectoire de croissance durable et profitable".

En 2024, la branche hélicoptères d'Airbus, qui sert aussi bien les marchés civils que militaires, a vu ses commandes grimper de près de 11%, retrouvant pour la première fois le niveau d'avant la crise du Covid avec 455 appareils, un record sur la dernière décennie.

Le géant aéronautique européen a livré 361 hélicoptères en 2024, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente.

Au total, en s'appuyant sur les données de livraisons des constructeurs, le groupe revendiquait début 2025 une part de marché de 57% pour les secteurs civils et parapublics, les marchés militaires n'étant eux pas systématiquement ouverts à la concurrence.