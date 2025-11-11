information fournie par Reuters • 11/11/2025 à 08:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Eagle Materials, Honeywell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Eagle Materials et Honeywell.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Chardan Capital Markets relève le PT à 26 $ contre 25 $

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 32 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le prix cible à 142 $, contre 137 $ auparavant

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève le prix cible de 4,5 $ à 11 $

* Beachbody Company Inc BODI.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 7 $ à 9 $

* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies abaisse le PT de 125 $ à 120 $

* Bkv Corp BKV.N : Gerdes Energy Research passe sa recommandation de 'achat' à 'neutre'

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible à 417 $ contre 344 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève le cours cible de 93 $ à 94 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 45 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 18 $ à 50 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 175 $ à 160 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC augmente le prix cible de 82 $ à 87 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 43 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $ contre 245 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW ramène le cours cible à 63 $, contre 65 $ auparavant

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan réduit le cours cible à 6 $ contre 7 $

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le cours cible à 40 $ contre 50 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 115 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Honeywell HON.O : HSBC réduit le cours cible à 266 $ contre 290 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Raymond James ramène la note de 'strong buy' à 'performance de marché'

* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le prix cible à 700 $ contre 670 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le prix cible à 90 $, contre 92 $ auparavant

* On24 Inc ONTF.N : Baird relève l'objectif de cours de 5 à 6 dollars

* Organon & Co OGN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 12 $ contre 14 $

* Outset Medical Inc OM.O : RBC ramène le cours cible à 17 $, contre 22 $ auparavant

* Outset Medical Inc OM.O : TD Cowen ramène le cours cible à 15 $, contre 25 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : JP Morgan réduit le cours cible à 113 $ contre 157 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève le cours cible à 170 $ contre 164 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW ramène le cours cible à 315 $, contre 320 $ auparavant

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW abaisse le cours cible à 6 $ contre 9 $

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW abaisse sa recommandation de 'surperformer' à 'performance de marché'

* Progyny Inc PGNY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 26 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 357 $ à 400 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 181 à 190 dollars

* Standardaero Inc SARO.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35 $ à 37 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 34 $ à 20 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible à 170 $ contre 160 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW réduit le cours cible à 84 $ contre 86 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Leerink Partners réduit le PT à 2 $ contre 5 $