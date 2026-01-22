information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 12:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Crocs, Teledyne Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Cencora, Crocs et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 330

à 440 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est

ramené de 550 $ à 475 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc réduit la pondération du secteur de surpondérer à pondérer

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le cours cible de 615 $ à 700 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies ramène le cours cible de 34 à 15 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies relève le cours cible de 76 $ à 90 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève le cours cible de 65 à 67 dollars

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays relève le prix cible de 117 $ à 121 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Antero Resources AR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* APA Corporation APA.O : Barclays ramène le cours de l'action à sous-pondérer au lieu d'égaler la

pondération

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC abaisse le niveau de performance du secteur de surperformer à

performer

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 83 $

* Bank Ozk OZK.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 64 $ à 62 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $, contre 55 $ auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James relève le cours cible de 51 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Bankunited Inc BKU.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 40 à 46 dollars

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 90 à 87 dollars

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays ramène le cours cible de 68 à 65 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Jefferies augmente le prix cible à 270$ contre 220

* Cencora COR.N : Jefferies augmente le prix cible de 330 à 440 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $, contre 38 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 124 à 128 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de

550 $ à 475 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays augmente le prix cible de 158 à 166 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 37 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson augmente le cours cible à 73 $ contre 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 67 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Cognizant CTSH.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 107

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 220 $ à 185 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 101

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération sectorielle

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW relève le cours cible de 34 à 40 dollars

* Dominion Energy D.N : Barclays réduit le cours cible à 63 $ contre 64 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible à 26 $ contre 22 $

* Edison International EIX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 67 $ contre 68 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 24 à 30 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays ramène le prix cible de 136 $ à 133 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 64 $

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Evolus Inc EOLS.O : BTIG réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays ramène le cours cible à 50 $, contre 52 $ auparavant

* Expand Energy EXE.O : Barclays ramène le cours cible à 126 $, contre 136 $ auparavant

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève le prix cible de 130 à 140 dollars

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays réduit le prix cible de 51 $ à 50 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible de 5,25 $ à 2,75 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible à 2,75 $ de 5,25 $ GoodRx Holdings Inc

* Great Lakes Dredge & Dock GLDD.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT $20

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le prix cible de 30 $ à 40 $

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 35 dollars

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 39 $ à 40 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

auparavant

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève le cours cible à 225 $, contre 205 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 200 dollars, contre 197 dollars

auparavant

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 230 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève le prix cible de 222 $ à 250 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; objectif 98

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC relève le prix cible de 85 $ à 125 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : TD Cowen relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT 99

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen ramène la note de "buy" à "hold"; réduit l'objectif de 62 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan augmente le prix cible à 125$ de 120

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 265 $ contre 190 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen relève le prix cible de 200 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève le cours cible à 194 dollars contre 173 dollars

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : New Street Research réduit le prix cible à 96

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève le cours cible à 170 $, contre 165 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Keybanc abaisse le cours cible à 75 $, contre 90 $ auparavant

* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays réduit le prix cible à 49 $ contre 51 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies augmente le prix cible à 43$ de 37

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 16 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays réduit le prix cible de 87 $ à 81 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours cible de 16 $ à 20 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Keybanc relève le cours cible de 25 à 35 dollars

* Sempra SRE.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 98 à 97 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 250 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG passe de neutre à achat

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève l'objectif de 106 $ à partir de 102

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : JP Morgan relève l'objectif de prix à 105$ contre 65

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 700 $ contre 615 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le prix cible de 600 à 650 dollars

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève le prix cible de 579 $ à 599 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Universal Health Services Inc. UHS.N : Barclays ramène le cours cible de 263 $ à 262 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" de "performer"

à "sectoriel"

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 455 $ à 546 $

* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 165 $ à 172 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève le cours cible de 150 à 156 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 175 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève le cours cible de 178 $ à 185 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 190 $ auparavant