TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Crocs, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Cencora, Crocs et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 330

à 440 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est

ramené de 550 $ à 475 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc réduit la pondération du secteur de surpondérer à pondérer

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le cours cible de 615 $ à 700 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies ramène le cours cible de 34 à 15 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies relève le cours cible de 76 $ à 90 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève le cours cible de 65 à 67 dollars

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays relève le prix cible de 117 $ à 121 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Antero Resources AR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* APA Corporation APA.O : Barclays ramène le cours de l'action à sous-pondérer au lieu d'égaler la

pondération

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC abaisse le niveau de performance du secteur de surperformer à

performer

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 83 $

* Bank Ozk OZK.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 64 $ à 62 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $, contre 55 $ auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James relève le cours cible de 51 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Bankunited Inc BKU.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 40 à 46 dollars

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 90 à 87 dollars

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays ramène le cours cible de 68 à 65 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Jefferies augmente le prix cible à 270$ contre 220

* Cencora COR.N : Jefferies augmente le prix cible de 330 à 440 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $, contre 38 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 124 à 128 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de

550 $ à 475 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays augmente le prix cible de 158 à 166 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 37 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson augmente le cours cible à 73 $ contre 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 67 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Cognizant CTSH.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 107

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 220 $ à 185 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 101

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération sectorielle

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW relève le cours cible de 34 à 40 dollars

* Dominion Energy D.N : Barclays réduit le cours cible à 63 $ contre 64 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible à 26 $ contre 22 $

* Edison International EIX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 67 $ contre 68 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 24 à 30 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays ramène le prix cible de 136 $ à 133 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 64 $

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Evolus Inc EOLS.O : BTIG réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays ramène le cours cible à 50 $, contre 52 $ auparavant

* Expand Energy EXE.O : Barclays ramène le cours cible à 126 $, contre 136 $ auparavant

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève le prix cible de 130 à 140 dollars

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays réduit le prix cible de 51 $ à 50 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible de 5,25 $ à 2,75 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible à 2,75 $ de 5,25 $ GoodRx Holdings Inc

* Great Lakes Dredge & Dock GLDD.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT $20

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le prix cible de 30 $ à 40 $

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 35 dollars

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 39 $ à 40 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

auparavant

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève le cours cible à 225 $, contre 205 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 200 dollars, contre 197 dollars

auparavant

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 230 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève le prix cible de 222 $ à 250 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; objectif 98

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC relève le prix cible de 85 $ à 125 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : TD Cowen relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT 99

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen ramène la note de "buy" à "hold"; réduit l'objectif de 62 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan augmente le prix cible à 125$ de 120

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 265 $ contre 190 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen relève le prix cible de 200 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève le cours cible à 194 dollars contre 173 dollars

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : New Street Research réduit le prix cible à 96

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève le cours cible à 170 $, contre 165 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Keybanc abaisse le cours cible à 75 $, contre 90 $ auparavant

* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays réduit le prix cible à 49 $ contre 51 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies augmente le prix cible à 43$ de 37

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 16 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays réduit le prix cible de 87 $ à 81 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours cible de 16 $ à 20 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Keybanc relève le cours cible de 25 à 35 dollars

* Sempra SRE.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 98 à 97 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 250 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG passe de neutre à achat

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève l'objectif de 106 $ à partir de 102

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : JP Morgan relève l'objectif de prix à 105$ contre 65

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 700 $ contre 615 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le prix cible de 600 à 650 dollars

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève le prix cible de 579 $ à 599 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Universal Health Services Inc. UHS.N : Barclays ramène le cours cible de 263 $ à 262 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" de "performer"

à "sectoriel"

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 455 $ à 546 $

* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 165 $ à 172 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève le cours cible de 150 à 156 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 175 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève le cours cible de 178 $ à 185 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 190 $ auparavant

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
14,3300 USD NASDAQ +0,63%
ACUSHNET HOLDNGS
93,060 USD NYSE +2,87%
ALLIANT ENERGY
67,4400 USD NASDAQ +0,24%
AM ELECTRIC
118,9300 USD NASDAQ -0,24%
AMICUS THERA
14,3500 USD NASDAQ +0,28%
ANTERO RESOURCES
34,230 USD NYSE +4,20%
APA
26,5250 USD NASDAQ +4,64%
APOGEE THERAP
81,9100 USD NASDAQ -0,16%
BANK OZK
47,8350 USD NASDAQ +0,07%
BANKUNITED
50,350 USD NYSE +8,44%
BRGHTSPRNG HLTH
39,2200 USD NASDAQ +1,27%
BROOKDALE SR LIV
12,545 USD NYSE +3,76%
BXP
65,920 USD NYSE +0,46%
CALIFORNIA RES
48,950 USD NYSE +3,31%
CARDINAL HEALTH
208,420 USD NYSE -0,93%
CENCORA
351,730 USD NYSE +0,29%
CENTENE
45,250 USD NYSE -1,08%
CHARLES SCHWAB
101,870 USD NYSE +0,83%
CHEMED
454,310 USD NYSE +1,05%
CHEVRON
166,700 USD NYSE +0,85%
CINEMARK HOLDING
24,180 USD NYSE -1,61%
CITIZENS FINL GR
64,045 USD NYSE +7,12%
CNX RESOURCES
37,270 USD NYSE +1,76%
COGNIZANT TECH SO-A
84,0300 USD NASDAQ +2,21%
COMMVAULT SYSTEM
119,5400 USD NASDAQ +2,22%
CONSOLIDATED EDI
103,840 USD NYSE -1,16%
COTERRA ENERGY
26,750 USD NYSE +2,04%
CROCS
85,2700 USD NASDAQ +3,65%
DEVON ENERGY
37,740 USD NYSE +4,01%
DIME COMMUNITY
32,7200 USD NASDAQ +8,63%
DOMINION ENERGY
60,930 USD NYSE -0,23%
EAGLE BANCORP
24,0300 USD NASDAQ +6,80%
EDISON INTL
60,390 USD NYSE +0,80%
ELANC ANIML HLTH
24,290 USD NYSE +0,56%
EOG RESOURCES
108,000 USD NYSE +1,69%
EQT
54,800 USD NYSE +6,45%
EVERGY
76,8900 USD NASDAQ +1,00%
EVOLUS
4,9000 USD NASDAQ -3,16%
EXELON
45,0000 USD NASDAQ +0,11%
EXXON MOBIL
133,630 USD NYSE +2,41%
FIRSTENERGY
47,365 USD NYSE +0,19%
GOODRX HLDG RG-A
2,5800 USD NASDAQ -0,77%
GREAT LAKES DRED
14,8000 USD NASDAQ +1,30%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,360 USD NYSE +4,07%
HCA HEALTHCARE
465,440 USD NYSE +0,22%
HOST HOTELS REIT
18,6800 USD NASDAQ +2,41%
JOHNSON&JOHNSON
218,060 USD NYSE -0,15%
KINDER MORGAN RG-P
28,600 USD NYSE +2,29%
KRATOS DEF&SEC
120,5900 USD NASDAQ -6,29%
LEGEND BIOTC SP ADS
20,7600 USD NASDAQ -11,36%
MERCK
111,090 USD NYSE +1,42%
MICRON TECHNOLOGY
389,4000 USD NASDAQ +6,68%
MKS
220,7300 USD NASDAQ +4,78%
MOLINA HEALTHCAR
194,550 USD NYSE +1,71%
MTRPLTN BANK HLD
90,720 USD NYSE +13,87%
MURPHY OIL
31,585 USD NYSE +3,93%
NETFLIX
85,3600 USD NASDAQ -2,18%
NICOLET BANKSHAR
144,980 USD NYSE +10,35%
NIKE -B-
65,410 USD NYSE +2,81%
OGE ENERGY
43,700 USD NYSE +0,01%
OPTION CR HEALTH
36,2500 USD NASDAQ +1,29%
ORION GROUP HLDG
11,170 USD NYSE +4,00%
PPL
37,185 USD NYSE +0,64%
PUBL SVCS ENTERP
79,770 USD NYSE +0,50%
Pétrole Brent
64,32 USD Ice Europ -1,53%
Pétrole WTI
59,73 USD Ice Europ -1,47%
RANGE RESOURCES
36,240 USD NYSE +3,81%
RAPT THERAP
57,6100 USD NASDAQ +0,07%
REVOLVE GROUP-A
30,020 USD NYSE +4,53%
SEMPRA ENERGY
85,975 USD NYSE -2,84%
SERVICENOW
125,270 USD NYSE -0,18%
SIMMONS FIRST N -A-
21,0000 USD NASDAQ +8,92%
SPHERE ENTMT RG-A
93,160 USD NYSE -2,18%
SS&C TECH HLDGS
84,6200 USD NASDAQ +0,45%
STRUCTURE SP ADS
93,7900 USD NASDAQ +3,04%
TELEDYNE TECH
623,370 USD NYSE +10,03%
THE REALREAL
16,5800 USD NASDAQ +3,69%
UNITED AIRLINES
110,9400 USD NASDAQ +2,18%
UNIV HEALTH SERV-B
203,670 USD NYSE +1,94%
VERTEX PHARMACEU
461,1400 USD NASDAQ +4,31%
WEC ENERGY GROUP
109,520 USD NYSE +0,42%
WEYERHAEUSE REIT
27,080 USD NYSE +0,41%
WINTRUST FINANCI
151,5400 USD NASDAQ +4,71%
ZOETIS RG-A
125,050 USD NYSE +1,49%
Valeurs associées
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 12:07:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

