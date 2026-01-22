Wall Street ouvre en hausse, salue la levée des menaces douanières de Trump

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, soulagée par la volte-face de Donald Trump sur le dossier du Groenland, le président américain ayant suspendu ses menaces douanières contre plusieurs pays européens.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,86%, l'indice Nasdaq gagnait 0,95% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,70%.

"Le marché pousse un soupir de soulagement alors que Donald Trump a, une nouvelle fois, fait marche arrière sur toutes ses menaces", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Après des semaines de déclarations agressives, le président américain a subitement annoncé mercredi au forum économique de Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland et levé ses menaces douanières autant que militaires.

Le président avait justifié son projet d'annexion en invoquant des motifs de sécurité face aux Russes et aux Chinois.

"Il semblerait que chaque fois que les marchés (...) s'effondrent", Donald Trump "se dit: +Bon, c'était un essai qui n'a pas fonctionné. Passons à autre chose+", remarque M. Stovall.

La place américaine a salué cette reculade "mais reste très vigilante, craignant que Donald Trump ne présente un autre plan susceptible de perturber les relations avec les principaux partenaires commerciaux" des Etats-Unis, explique l'analyste.

Peu de détails ont fuité sur ce qui a été conclu lors d'une réunion mercredi entre le chef de l'Otan Mark Rutte et Donald Trump.

Une source au fait des discussions entre les deux hommes a assuré à l'AFP que les Etats-Unis et le Danemark vont notamment renégocier leur accord de défense sur le Groenland datant de 1951.

Le marché obligataire, particulièrement échauffé par ces tensions géopolitiques, a également soufflé.

Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans s'établissait à 4,26% après être monté jusqu'à 4,31% en début de semaine, touchant des plus hauts niveaux depuis août.

Donald Trump a d'ailleurs dit jeudi qu'il lancerait de "grosses représailles" si les pays européens commençaient à vendre des titres de dette américaine dans le but de faire pression sur Washington.

Sur le front macroéconomique, la croissance du PIB américain a été légèrement révisée à la hausse au troisième trimestre 2025, à 4,4% en rythme annualisé, contre 4,3% lors de la précédente estimation.

Les investisseurs attendent à 15H00 GMT la publication de l'indice des prix PCE - jauge d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale (Fed) - pour les mois d'octobre et de novembre.

"Ces données d'inflation devraient soit rester inchangées, soit afficher une baisse par rapport à la lecture précédente, ce qui serait encourageant", estime Sam Stovall.

A la cote, le groupe aéronautique GE Aerospace reculait franchement (-5,09% à 302,30 dollars) malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2025, profitant notamment d'un bond des livraisons de moteurs et des ventes de pièces détachées.

Le géant américain des produits d'hygiène Procter & Gamble gardait la tête hors de l'eau (+1,89% à 148,82 dollars). Le groupe a fait état de résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, dans un environnement difficile pour la consommation, l'amenant à abaisser certains de ses objectifs financiers.

Le spécialiste des logiciels d'assistance à la conduite Mobileye était sanctionné (-1,74% à 10,69 dollars) pâtissant de performances moins bonnes qu'attendu pour les trois derniers mois de 2025, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

