Richemont annonce la vente de sa marque de montres Baume & Mercier à l'italien Damiani

Une montre de la marque de luxe française Cartier, appartenant au groupe Richemont, exposée dans une vitrine le jour de l'ouverture du salon horloger "Montres et Merveilles Genève". Le 27 mars 2023 à Genève. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de luxe Richemont va vendre Baume & Mercier, une de ses marques de montres, au groupe italien Damiani, a-t-il annoncé jeudi sans dévoiler les détails financiers de l'opération.

Richemont a signé un accord avec cette entreprise familiale italienne, active notamment dans la joaillerie, pour lui céder l'intégralité de cette marque.

"Le potentiel à long terme de Mercier sera mieux exploité au sein du groupe Damiani", compte tenu notamment de sa "forte présence" en Italie, a indiqué le groupe genevois dans un communiqué.

La transaction, sujette à conditions, devrait être finalisée "durant l'été 2026", précise-t-il.

L'accord prévoit une période de transition "d'au moins douze mois" durant laquelle Richemont continuera de fournir "des services opérationnels" afin que le groupe Damiani puisse préparer l'intégration de Baume & Mercier.

Propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, Richemont est également à la tête d'un portefeuille de marques horlogères qui englobe notamment les marques Piaget, IWC et Vacheron-Constantin.