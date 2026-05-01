TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caterpillar, Textron, Wesco International

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caterpillar, Textron et Wesco International.
POINTS FORTS
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 325 $
* Aflac Inc AFL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Air Products APD.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Air Products APD.N : BMO relève son objectif de cours de 325 $ à 360 $
* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 313 $ à 351 $
* Air Products APD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 253 $ à 250 $
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 252 $ à 268 $
* Altria MO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 62 $ à 71 $
* AMC Networks Inc (Pre-Reincorporation) AMCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours
de 6 $ à 7 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 129 $ à 135 $
* American Water AWK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 142 $ à 130 $
* AMETEK AME.N : BMO relève son objectif de cours de 253 $ à 262 $
* AMETEK AME.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 270 $
* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 350 $ à 355 $
* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 88 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 246 $ à 235 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 226 $ à 211 $
* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 55 pence à 50 pence
* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 160 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 209 $ à 241 $
* Bel Fuse Inc BELFA.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $
* Biogen BIIB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 285 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 242 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham abaisse son objectif de cours de 255 $ à
230 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 111 $ à 84 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird abaisse son objectif de cours de 257 $ à 248 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 251 $ à 255 $
* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $
* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $
* Carvana CVNA.N : RBC relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 790 $ à 900 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1 045 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 860 $ à 1 125 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 430 $ à 915 $
* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $
* Cigna CI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $
* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 297 $ à 300 $
* Cigna CI.N : RBC relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100
$
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 125 $ à
110 $
* Cohu Inc COHU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Cohu Inc COHU.O : Needham relève son objectif de cours de 33 $ à 54 $
* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $
* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 73 $ à 88 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 150 $ à 164 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 78 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $
* eBay EBAY.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 058 $ à 1 119 $
* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 327 $ à 1 344 $
* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en
ligne avec le marché »
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 54 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 48 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de
80 $ à 61 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
* Flowserve Corp FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91 $
* Flowserve Corp FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 102 $ à 92 $
* Ford F.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Fortive Corp FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 154 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 204 $ à 212 $
* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 205 $ à 199 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 211 $ à 204 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Humana HUM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 214 $
* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 173 $ à 211 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : HSBC relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $
* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 157 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 303 $ à 295 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 97 $
* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 174 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Needham relève son objectif de cours de 254 $ à 255 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 138 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 216 $ à 198 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 17 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 232 $
* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »
* KLA Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 064 $
* Liberty Media FWONK.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120 $ à 117 $
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 264 $ à 275 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 400 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $
* Mastercard MA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 605 $ à 580 $
* Mastercard MA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 656 $ à 629 $
* Mastercard MA.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 670 $ à 665 $
* McDonald's MCD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 325 $ à 310 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 77 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Microsoft MSFT.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 593 $ à 571 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Needham relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 750 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 550 $ à 1 850 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 475 $ à 550 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 26 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 23 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* P&G PG.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 156 $ à 149 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « surpondérer
»
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 137 $ à 1 141 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 125 $ à 1 100 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 950 $ à 1 050 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $
* Plexus Corp PLXS.O : Needham relève son objectif de cours de 206 $ à 285 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à 117 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 733 $ à 837 $
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 627 $ à 805 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 580 $ à 693 $
* Reddit RDDT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $
* Reddit RDDT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* ResMed Inc RMD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $
* Rivian RIVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Roblox Corp RBLX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 100 $
* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 140 $ à 80 $
* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 47,5 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 50 $
* Roblox Corp RBLX.N : MoffettNathanson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $
* Roblox Corp RBLX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 60 $
* Roku Inc ROKU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Roku Inc ROKU.O : MoffettNathanson relève son objectif de cours de 30 $ à 130 $
* Roku Inc ROKU.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $
* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $
* Roku Inc ROKU.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 49 $ à 42 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 402 $ à 465 $
* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 367 $ à 445 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 980 $ à 1 300 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 400 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Melius Research relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 500 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 220 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 1 000 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 000 $ à 2 000 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $
* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 27 $ à 33 $
* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 135 $ à 158
$
* SPS Commerce Inc SPSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : BMO relève son objectif de cours de 243 $ à 248 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Starz Entertainment Corp STRZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12 $ à 20
$
* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 397 $ à 379 $
* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 455 $
* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $
* Stryker Corp SYK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 454 $ à 418 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $
* Suncrete Inc RMIX.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de
cours de 19 $
* Sunoco LP SUN.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 76 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 107 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* TKO Group TKO.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* TKO Group TKO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 200 $
* Twilio Inc TWLO.N : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 200 $
* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 130 $ à 192 $
* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 210 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $
* Universal Display Corp OLED.O : Needham abaisse son objectif de cours de 145 $ à 120 $
* Unum Group UNM.N : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 299 $
* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 111 $ à 138 $
* Veradermics Inc MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 78 $
* VSE Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $
* Waste Management Inc WM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 238 $ à 243 $
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 86 $ à 70 $
* Wayfair Inc W.N : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 83 $
* Wayfair Inc W.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $
* Wendy'S Co WEN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 410 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 352 $ à 411 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $
* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 530 $
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $
* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 500 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 73 $ à 82 $
* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 208 $
* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 224 $