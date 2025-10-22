TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 180 dollars
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 18 $ auparavant
* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le cours cible à 116 $ contre 118 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 35 à 36 dollars
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $ contre 255 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 237 $, contre 235 $
auparavant
* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
cible 560
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève le cours cible de 53 $ à 55 $
* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève le cours cible à 82 $ contre 78 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 81 $, contre 80 $ auparavant
* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 230 à 245 $
* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 270 dollars
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 250 $ auparavant
* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix
de 542 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT $172
* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 150
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 125 $
* Elevance Health ELV.N : Jefferies augmente le prix cible de 370 $ à 401 $
* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 260 $, contre 272 $ auparavant
* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève le cours cible à 47 $, contre 45 $ auparavant
* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG relève le cours cible de 35 à 50 dollars
* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50
* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66 $ de 48
* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 86 $
* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible à 100 $, contre 92 $ auparavant
* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 23 $ à 30 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars
* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $ auparavant
* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 à 38 dollars
* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $24
* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 65
* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité
* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $, contre 80 $ auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 550 $
auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 à 625 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 610 dollars, contre
595 dollars auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le prix cible de 615 $ à 625 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 32 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 240 $
* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 25 $, contre 30 $ auparavant
* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 23$ de 25
* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $
* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 1400 $ contre 1500 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 98
* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève le prix cible de 585 $ à 640 $
* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible 53
* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 5 $ pour le porter à 90
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 108 dollars
* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 175 $, contre 182 $ auparavant
* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; objectif de cours 52
* PPL Corp PPL.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 44
* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 98
* PTC Inc PTC.O : Baird augmente le prix cible de 242 $ à 255 $
* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 136 dollars
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève le cours cible de 200 à 215 dollars
* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible à 180 $, contre 60 $ auparavant
* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 106
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 180 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève le cours cible de 55 $ à 60 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 34 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 226 $ contre 236 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192 $
auparavant
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 210 $ à 200 $
* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible à 218 $, contre 212 $ auparavant
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars
* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de 1152 $
* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 97 $ à 92 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 415 dollars, contre
400 dollars auparavant
* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30 dollars
* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
136 $
* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 96
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 à 70 dollars
