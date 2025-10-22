information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 09:13

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif 560

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 $ à 625 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 18 $ auparavant

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le cours cible à 116 $ contre 118 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $ contre 255 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 237 $, contre 235 $

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

cible 560

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève le cours cible de 53 $ à 55 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève le cours cible à 82 $ contre 78 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 81 $, contre 80 $ auparavant

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 230 à 245 $

* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 270 dollars

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 250 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

de 542 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 150

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 125 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies augmente le prix cible de 370 $ à 401 $

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 260 $, contre 272 $ auparavant

* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève le cours cible à 47 $, contre 45 $ auparavant

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG relève le cours cible de 35 à 50 dollars

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66 $ de 48

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 86 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible à 100 $, contre 92 $ auparavant

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 23 $ à 30 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $ auparavant

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $24

* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 65

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 550 $

auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 à 625 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 610 dollars, contre

595 dollars auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le prix cible de 615 $ à 625 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 32 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 23$ de 25

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 1400 $ contre 1500 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 98

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève le prix cible de 585 $ à 640 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible 53

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 5 $ pour le porter à 90

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 108 dollars

* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 175 $, contre 182 $ auparavant

* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; objectif de cours 52

* PPL Corp PPL.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 44

* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 98

* PTC Inc PTC.O : Baird augmente le prix cible de 242 $ à 255 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 136 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible à 180 $, contre 60 $ auparavant

* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 106

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 180 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 34 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 226 $ contre 236 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192 $

auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible à 218 $, contre 212 $ auparavant

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars

* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de 1152 $

* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 415 dollars, contre

400 dollars auparavant

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

136 $

* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 96

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 à 70 dollars