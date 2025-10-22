 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif 560

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 $ à 625 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 18 $ auparavant

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le cours cible à 116 $ contre 118 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $ contre 255 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 237 $, contre 235 $

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

cible 560

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève le cours cible de 53 $ à 55 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève le cours cible à 82 $ contre 78 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 81 $, contre 80 $ auparavant

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 230 à 245 $

* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 270 dollars

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 250 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

de 542 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 150

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 125 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies augmente le prix cible de 370 $ à 401 $

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 260 $, contre 272 $ auparavant

* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève le cours cible à 47 $, contre 45 $ auparavant

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG relève le cours cible de 35 à 50 dollars

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66 $ de 48

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 86 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible à 100 $, contre 92 $ auparavant

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 23 $ à 30 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $ auparavant

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $24

* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 65

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 550 $

auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 à 625 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 610 dollars, contre

595 dollars auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le prix cible de 615 $ à 625 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 32 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 23$ de 25

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 1400 $ contre 1500 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 98

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève le prix cible de 585 $ à 640 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible 53

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 5 $ pour le porter à 90

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 108 dollars

* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 175 $, contre 182 $ auparavant

* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; objectif de cours 52

* PPL Corp PPL.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 44

* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 98

* PTC Inc PTC.O : Baird augmente le prix cible de 242 $ à 255 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 136 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible à 180 $, contre 60 $ auparavant

* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 106

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 180 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 34 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 226 $ contre 236 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192 $

auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible à 218 $, contre 212 $ auparavant

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars

* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de 1152 $

* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 415 dollars, contre

400 dollars auparavant

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

136 $

* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 96

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 à 70 dollars

Valeurs associées

3M
166,660 USD NYSE +7,66%
BLUE OWL CAP
12,9500 USD NYSE +1,89%
BOK FINL
106,5200 USD NASDAQ -3,12%
BRGHTSPRNG HLTH
32,2500 USD NASDAQ +5,84%
CAPITAL ONE FINL
217,150 USD NYSE +0,97%
CATERPILLAR
524,700 USD NYSE -1,23%
CATHAY GENL BANC
47,1300 USD NASDAQ +0,28%
COCA-COLA CO
71,250 USD NYSE +4,08%
COMMERCIAL METAL
62,055 USD NYSE +5,90%
CROWN HOLDINGS
99,590 USD NYSE +5,47%
DANAHER
220,890 USD NYSE +6,07%
DEERE & CO
459,780 USD NYSE -0,57%
DELL TECH RG-C
149,420 USD NYSE +1,06%
DUKE ENERGY
128,250 USD NYSE -0,54%
EAST-WEST BANCOR
98,8100 USD NASDAQ +0,50%
ELEVANCE HEALTH
349,920 USD NYSE -1,16%
EQUIFAX INC
229,810 USD NYSE -0,55%
FIRSTENERGY
47,070 USD NYSE -0,36%
FS KKR CAPITAL
15,1100 USD NYSE +1,89%
GALAXY RG-A
42,8600 USD NASDAQ +8,10%
GENERAL MOTORS
66,610 USD NYSE +14,81%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX -0,40%
HALLIBURTON
25,230 USD NYSE +11,59%
HANMI FIN
24,4500 USD NASDAQ +1,45%
HOLOGIC
73,9800 USD NASDAQ +2,94%
HP ENTERPRISE
23,270 USD NYSE +1,79%
INTUITIVE SURGICAL
462,7400 USD NASDAQ +0,93%
KLAVIYO RG-A
26,205 USD NYSE +7,71%
MANHATTAN ASSOC
204,6600 USD NASDAQ +2,32%
MATTEL
18,8200 USD NASDAQ +2,45%
NETFLIX
1 241,3500 USD NASDAQ +0,23%
NEXTERA ENERGY
83,980 USD NYSE -0,94%
NORTHROP GRUMMAN
599,730 USD NYSE -0,46%
NW NAT HLDG
46,965 USD NYSE +0,66%
OMNICOM GROUP IN
78,680 USD NYSE +0,61%
PACCAR
99,8500 USD NASDAQ +2,43%
PHILIP MRRS INT
152,080 USD NYSE -3,76%
PORT GEN ELEC
44,940 USD NYSE -0,21%
PPL
37,525 USD NYSE -0,38%
PTC
204,5500 USD NASDAQ -0,64%
PUBL SVCS ENTERP
83,120 USD NYSE -2,05%
PULTEGROUP
123,270 USD NYSE +0,02%
Pétrole Brent
62,35 USD Ice Europ +1,12%
Pétrole WTI
58,26 USD Ice Europ +1,20%
QUEST DIAGNOSTIC
184,250 USD NYSE -3,22%
RBB BANCORP
18,8000 USD NASDAQ +6,76%
SANDISK
149,2900 USD NASDAQ +0,84%
SEMPRA ENERGY
92,290 USD NYSE -0,45%
STEEL DYNAMICS
153,8200 USD NASDAQ +5,15%
SUPERNUS PHARM
50,6700 USD NASDAQ -1,78%
TERNS PHARMA
8,1200 USD NASDAQ -5,80%
TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
TKO GRP RG-A
186,160 USD NYSE -0,35%
TYSON FOODS -A-
52,320 USD NYSE -0,29%
UNITED RENTALS
1 002,690 USD NYSE +0,21%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
88,050 USD NYSE +1,34%
VALMONT IND
414,700 USD NYSE +1,60%
WASHING.TR BANCO
27,5500 USD NASDAQ +2,65%
WEC ENERGY GROUP
116,565 USD NYSE -0,81%
XCEL ENERGY
80,6400 USD NASDAQ -0,79%
YETI HOLDINGS
34,920 USD NYSE +2,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 09:13:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

