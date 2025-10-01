 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Marvell Technology, Wayfair
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carvana, Marvell Technology et Wayfair.

FAITS MARQUANTS

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 84 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix de 33

* Ally Financial Inc ALLY.N : KBW réduit son objectif de cours à 51 $ contre 56 $

* American Express Co AXP.N : KBW relève l'objectif de cours à 394 $ contre 371 $

* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies augmente le prix cible de 326 $ à 335 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60$ contre 37

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 200

* Autodesk Inc ADSK.O : HSBC relève la cote de la société de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 343 $ à

388 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix de 179

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Bank of America BAC.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 56 $

* BILL Holdings Inc BILL.N : KBW relève le cours cible de 46 $ à 56 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $, contre 30,5 $

auparavant

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 98 $ à 115 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG relève le cours cible de 127 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 132 $ de 131 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW réduit le cours cible à 71 $ contre 88 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies augmente le prix cible à 106 $ contre 104 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 145

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours cible à 475 $ contre 385 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 385 à 475 dollars

* Chime Financial Inc CHYM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 35$ contre 42

* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 91 $ à 112 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 56 $

* Corpay Inc CPAY.N : KBW ramène le cours cible de 445 $ à 400 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan relève le cours cible à 18 $ contre 17 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 132,00 $ à 131,00 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit son objectif de cours à 100$ contre 110

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 130,00 $ contre 141,00 $

* FIS FIS.N : KBW réduit le prix cible à 85$ de 88

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 18 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 42 $ contre 36 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 750 $ à 843 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 70 à 74 dollars

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 à 95 dollars

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible de 178 $ à 170 $

* JP Morgan JPM.N : RBC relève le cours cible à 343 $, contre 305 $ auparavant

* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève le cours cible de 57 $ à 62 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 58 $ à 60 $

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 150

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève le prix cible de 25 $ à 27 $

* Marqeta Inc MQ.O : KBW réduit son objectif de cours à 6 $ contre 6,5

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 229 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève le cours cible de 218 à 252 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 55 à 90 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à

"sectoriel"

* Midcap Financial Investment MFIC.O : JP Morgan réduit le cours cible de 12 $ à 12,5 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 171 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan ramène le cours cible à 16 $, contre 18 $

auparavant

* Navient Corp NAVI.O : KBW réduit le cours cible à 14,5 $ contre 15 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 70 $ contre 65 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 93 $

* Nike Inc NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 72,00 $ contre 70,00 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 80 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève le cours cible à 86 $, contre 85 $ auparavant

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 123 à 139 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 96 $ à 103 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 140 à 130 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan ramène le cours cible à 140 $, contre 153 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 126 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 7 $ à 6,5 $

* Piedmont Realty Trust Inc PDM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à 219 $

* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève le cours cible de 125 $ à 137 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* QXO Inc QXO.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 28

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 10 $ à 10,5 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 37 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 75

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Slr Investment Corp SLRC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 16 $ auparavant

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 105 à 125 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le cours cible de 82 à 86 dollars

* Toast Inc TOST.N : KBW ramène le cours cible à 42 $, contre 50 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible à 53 $, contre 50 $ auparavant

* Viasat Inc VSAT.O : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Viasat Inc VSAT.O : Barclays augmente le prix cible de 10 $ à 23 $

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 84 $ à 100 $

* Western Union WU.N : KBW réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* Whitehorse Finance Inc WHF.O : JP Morgan réduit le cours cible à 6,5 $ contre 8 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity augmente le PT à 30 $ de 28

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

Valeurs associées

6TH STRT SPECILT
22,8600 USD NYSE +0,18%
A.J.GALLAGHER
309,840 USD NYSE +1,35%
AARDVARK THERA
13,2900 USD NASDAQ -2,85%
ALLY FINANCIAL
39,205 USD NYSE -1,64%
AMERICAN EXPRESS
332,130 USD NYSE -3,01%
ARCBEST
69,8700 USD NASDAQ +0,66%
ARES CAPITAL
20,4100 USD NASDAQ -0,15%
AST SPCEMOBILE RG-A
49,0800 USD NASDAQ +0,49%
ASTERA LABS
195,8000 USD NASDAQ -1,51%
AUTODESK INC
317,6700 USD NASDAQ -1,35%
AXSOME THERAPEUT
121,4500 USD NASDAQ +3,26%
BANK OF AMERICA
51,570 USD NYSE -1,66%
BANK OF NY MELLON
108,980 USD NYSE -0,71%
BILL HLDG
52,970 USD NYSE -2,90%
BLCKST SEC LEND
26,1700 USD NYSE -2,39%
BOSTON SCIENTIFI
97,620 USD NYSE +0,61%
BRD FIN HLDG
55,765 USD NYSE -3,95%
BROWN & BROWN
93,745 USD NYSE +0,78%
BUILDERS FIRSTSO
121,300 USD NYSE +1,34%
CARLYLE SCRD LND
12,5000 USD NASDAQ -3,55%
CARVANA-A
377,470 USD NYSE -3,86%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHIME FINL RG-A
20,1700 USD NASDAQ -3,03%
CITIGROUP
101,490 USD NYSE -1,67%
CITIZENS FINL GR
53,160 USD NYSE -0,95%
CORPAY RG-B
287,970 USD NYSE -2,60%
DOUGLAS EMM REIT
15,570 USD NYSE +0,06%
EOG RESOURCES
112,100 USD NYSE -1,12%
EURONET WORLDWID
87,8100 USD NASDAQ -1,29%
EXPAND ENER
106,2400 USD NASDAQ -0,53%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
65,920 USD NYSE +0,12%
FREEPORT MCMORAN
39,220 USD NYSE +5,63%
FS KKR CAPITAL
14,9300 USD NYSE -0,30%
GOLDMAN SACHS GR
796,240 USD NYSE -1,06%
GROCER OUTL HLDG
16,0500 USD NASDAQ +0,06%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,84%
HARROW
48,1800 USD NASDAQ -0,45%
HWARD HGHS HLDG
82,160 USD NYSE +0,55%
INTERPUBLIC GROU
27,920 USD NYSE +3,01%
IRIDIUM COMM
17,4600 USD NASDAQ +1,04%
JACK HENRY & ASS
148,9300 USD NASDAQ -1,48%
JPMORGAN CHASE
315,350 USD NYSE -0,12%
KEYCORP
18,680 USD NYSE -1,11%
LAMB WST HLDG-WI
58,105 USD NYSE +4,34%
LIFE360
106,3000 USD NASDAQ +0,54%
M&T BANK
197,705 USD NYSE -0,29%
MACOM TECHNOLOGY
124,4900 USD NASDAQ +0,97%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,870 USD NYSE -1,30%
MARQETA RG-A
5,2800 USD NASDAQ -2,22%
MARSH & MCLENNAN
201,525 USD NYSE +0,66%
MARVELL TECH
84,0700 USD NASDAQ +2,04%
MASTEC
212,880 USD NYSE +1,58%
MD CP FNNCL INVS
11,9900 USD NASDAQ +0,25%
MERCURY SYSTEM
77,4000 USD NASDAQ +2,82%
MORGAN STANLEY
158,950 USD NYSE -1,41%
MRG STNLY DIRCT
16,0700 USD NYSE -3,57%
NAVIENT
13,1500 USD NASDAQ +0,46%
NIKE -B-
69,750 USD NYSE +0,29%
NORTHERN TRUST
134,6000 USD NASDAQ +0,52%
OMNICOM GROUP IN
81,550 USD NYSE +3,01%
PAYCHEX INC
126,7600 USD NASDAQ -1,38%
PENNANTPK INVT
6,7200 USD NYSE +0,30%
PIEDMONT RLTY RG-A
9,015 USD NYSE +1,35%
PNC FINL SER
200,900 USD NYSE -0,53%
POOL
310,0700 USD NASDAQ -0,27%
POPULAR
127,0100 USD NASDAQ -0,25%
PROTAGONIST THER
66,4300 USD NASDAQ +1,98%
Pétrole Brent
65,48 USD Ice Europ -2,36%
Pétrole WTI
61,82 USD Ice Europ -1,07%
RUNWAY GRWTH FIN
10,1600 USD NASDAQ -0,20%
SEMTECH
71,4500 USD NASDAQ +15,28%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
77,400 USD NYSE -2,04%
SLM
27,6800 USD NASDAQ -1,25%
SLR INVESTMENT
15,2900 USD NASDAQ +0,13%
STATE STREET
116,010 USD NYSE -1,07%
SYNCHRONY FINANC
71,040 USD NYSE -3,10%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
28,2100 USD NASDAQ +1,11%
THE WESTERN UNIO
7,980 USD NYSE -0,31%
TOAST RG-A
36,500 USD NYSE -1,74%
UPWORK
18,5700 USD NASDAQ -2,31%
US BANCORP
48,310 USD NYSE -1,39%
VIASAT
29,3000 USD NASDAQ +3,13%
WAYFAIR RG-A
89,345 USD NYSE +0,14%
WHITEHORSE FIN
6,9200 USD NASDAQ -0,72%
ZETA GLBL HLDG RG-A
19,865 USD NYSE -5,61%
ZYMEWORKS
17,0800 USD NASDAQ -0,87%
