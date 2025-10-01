TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Marvell Technology, Wayfair

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carvana, Marvell Technology et Wayfair.
FAITS MARQUANTS
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver
* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 84 $ à 100 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix de 33
* Ally Financial Inc ALLY.N : KBW réduit son objectif de cours à 51 $ contre 56 $
* American Express Co AXP.N : KBW relève l'objectif de cours à 394 $ contre 371 $
* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies augmente le prix cible de 326 $ à 335 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60$ contre 37
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 200
* Autodesk Inc ADSK.O : HSBC relève la cote de la société de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 343 $ à
388 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 32 $
* Bank of America BAC.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 56 $
* BILL Holdings Inc BILL.N : KBW relève le cours cible de 46 $ à 56 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $, contre 30,5 $
auparavant
* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 98 $ à 115 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG relève le cours cible de 127 à 132 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 132 $ de 131 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW réduit le cours cible à 71 $ contre 88 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies augmente le prix cible à 106 $ contre 104 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 145
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 385 à 475 dollars
* Chime Financial Inc CHYM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 35$ contre 42
* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 91 $ à 112 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 56 $
* Corpay Inc CPAY.N : KBW ramène le cours cible de 445 $ à 400 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan relève le cours cible à 18 $ contre 17 $
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 132,00 $ à 131,00 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit son objectif de cours à 100$ contre 110
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 130,00 $ contre 141,00 $
* FIS FIS.N : KBW réduit le prix cible à 85$ de 88
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 48 $
* FS KKR Capital Corp FSK.N : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 18 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 42 $ contre 36 $
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 750 $ à 843 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform"
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Harrow Inc HROW.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 70 à 74 dollars
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 à 95 dollars
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible de 178 $ à 170 $
* JP Morgan JPM.N : RBC relève le cours cible à 343 $, contre 305 $ auparavant
* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 19 $ à 20 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève le cours cible de 57 $ à 62 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 58 $ à 60 $
* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 210 $
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 150
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève le prix cible de 25 $ à 27 $
* Marqeta Inc MQ.O : KBW réduit son objectif de cours à 6 $ contre 6,5
* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 229 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève le cours cible de 218 à 252 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 55 à 90 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à
"sectoriel"
* Midcap Financial Investment MFIC.O : JP Morgan réduit le cours cible de 12 $ à 12,5 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 171 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan ramène le cours cible à 16 $, contre 18 $
auparavant
* Navient Corp NAVI.O : KBW réduit le cours cible à 14,5 $ contre 15 $
* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 70 $ contre 65 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 93 $
* Nike Inc NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 72,00 $ contre 70,00 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 80 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève le cours cible à 86 $, contre 85 $ auparavant
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 123 à 139 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 96 $ à 103 $
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 140 à 130 dollars
* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan ramène le cours cible à 140 $, contre 153 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 126 $
* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 7 $ à 6,5 $
* Piedmont Realty Trust Inc PDM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8
* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à 219 $
* Popular Inc BPOP.O : RBC relève le cours cible de 125 $ à 137 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 68 $
* QXO Inc QXO.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 28
* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 10 $ à 10,5 $
* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 37 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 75
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Slr Investment Corp SLRC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 16 $ auparavant
* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 105 à 125 dollars
* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le cours cible de 82 à 86 dollars
* Toast Inc TOST.N : KBW ramène le cours cible à 42 $, contre 50 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 20 $ à 22 $
* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible à 53 $, contre 50 $ auparavant
* Viasat Inc VSAT.O : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal
* Viasat Inc VSAT.O : Barclays augmente le prix cible de 10 $ à 23 $
* Western Union WU.N : KBW réduit le cours cible à 9 $ contre 10
* Whitehorse Finance Inc WHF.O : JP Morgan réduit le cours cible à 6,5 $ contre 8 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity augmente le PT à 30 $ de 28
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $
