Le rebond de Nike prend de l'ampleur alors que la Chine et les droits de douane jettent une ombre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La course à pied, l'entraînement et le basket-ball affichent une croissance au premier trimestre

*

Le chiffre d'affaires des activités numériques chute de 12 % au premier trimestre

*

Les tarifs douaniers pèsent sur les marges

(Mise à jour des actions au paragraphe 7) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Le directeur général de Nike, Elliott Hill, s'est engagé à ramener l'entreprise à ses racines sportives lorsqu'il a pris la tête de l'entreprise l'année dernière, dans le cadre d'un changement très remarqué, et ses efforts portent leurs fruits, mais la lenteur de la reprise en Chine et l'incertitude concernant les tarifs douaniers restent un frein.

L'entreprise, qui a annoncé une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel et a dépassé les faibles attentes de la Bourse en matière de bénéfices, a procédé à un déstockage agressif des stocks anciens, ainsi que de certaines lignes de produits "lifestyle", afin de se concentrer sur des chaussures plus innovantes, axées sur le sport.

"Nike est au début de son redressement et la dynamique est en marche", a déclaré Randal Konik, analyste chez Jefferies, dans une note.

La société a déclaré mardi que son carnet de commandes pour le printemps était en hausse par rapport à l'année précédente, grâce à sa catégorie sport, les lancements tels que Vomero et Pegasus et la course à pied P-6000 ayant ramené des clients.

Les catégories course à pied, entraînement et basket-ball ont chacune enregistré une croissance à deux chiffres au cours du trimestre en Amérique du Nord, ce qui a permis de renouer avec la croissance des ventes dans la région après environ un an.

"Nous pensons que les détaillants - comme Foot Locker et Dick's Sporting Goods - réagissent positivement à la nouvelle gamme de chaussures de course de Nike", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar. Les actions de Nike NKE.N étaient en hausse d'environ 4,5 % dans lespremiers échanges mercredi, les investisseurs ayant accueilli favorablement une réduction de 2 % des stocks.

"Je suis très satisfait des niveaux de stocks. Les unités ont baissé plus que les dollars, car l'inflation commence à se faire sentir. Ils se sont largement débarrassés des franchises plus anciennes", a déclaré Mari Shor, analyste principale des actions chez Columbia Threadneedle.

LES POINTS DE PRESSION

Les progrès ne seront pas linéaires, Elliott Hill a averti lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, dont le coût est désormais estimé à environ 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars estimé précédemment par Nike, et pèseront sur des marges déjà mises à rude épreuve par des remises importantes destinées à écouler les stocks.

La Chine, qui représente environ 15 % du chiffre d'affaires total de Nike, reste un marché difficile, avec une concurrence intense de marques locales moins chères telles qu'Anta et Li-Ning, qui s'ajoute à une reprise économique plus faible et à une activité de vente en gros en difficulté.

"Nous pouvons investir pour maintenir le marché propre et sain, mais c'est un modèle d'exploitation coûteux si les ventes ne s'améliorent pas pour atteindre les niveaux que nous devons voir d'une saison à l'autre", a déclaré le directeur financier Matthew Friend lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

L'engagement des clients reste également faible dans l'activité numérique de la société, avec des revenus en baisse de 12 % au cours du trimestre. Elliott Hill a déclaré que l'activité numérique mondiale s'efforçait encore de trouver un terrain solide, l'entreprise réduisant les promotions sur ce canal.

L'activité de vente directe au consommateur de Nike ne devrait pas renouer avec la croissance au cours de l'exercice 2026, ont déclaré les dirigeants, car l'unité se remet des rabais importants consentis pour écouler les stocks de certaines de ses marques classiques, telles que Air Force One et Air Jordans.

Les droits de douane et l'inflation toujours élevée pèsent également sur le moral des consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année, une période très importante pour les achats.

Entre-temps, Nike se prépare à la Coupe du monde de football qui se déroulera l'année prochaine en Amérique du Nord, en déployant d'intenses efforts de marketing et d'innovation en matière de produits.

"Je pensais à l'origine que Nike serait plus avancé. Je voyais cet automne comme le véritable point de rupture, mais il est clair que cela ne se produira pas avant l'année civile 26", a déclaré Swartz.