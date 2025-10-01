 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,35
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Banc of California augmente après que JPM a relevé la valeur de l'action à "surpondérer"
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du banque régional Banc of California BANC.N augmentent de 0,8 % à 16,69 $

** J.P.Morgan relève BANC de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions à 20$ de 17$, soit une hausse de 21% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier considère BANC comme l'une des banques régionales les mieux positionnées pour bénéficier de la récente baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** La baisse des taux devrait augmenter les revenus d'intérêts des banques à partir du 4ème trimestre, car elles réduisent leurs coûts de dépôt à court terme

** JPM considère également que les perspectives de croissance annuelle des prêts et des dépôts de BANC sont à la hausse et que la banque a la possibilité de dépasser ses prévisions de dépenses

** 9 courtiers sur 11 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 18 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions BANC ont augmenté de 7,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BANC OF CALIFORNIA
16,600 USD NYSE +0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank