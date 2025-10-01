Banc of California augmente après que JPM a relevé la valeur de l'action à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions du banque régional Banc of California BANC.N augmentent de 0,8 % à 16,69 $
** J.P.Morgan relève BANC de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions à 20$ de 17$, soit une hausse de 21% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier considère BANC comme l'une des banques régionales les mieux positionnées pour bénéficier de la récente baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
** La baisse des taux devrait augmenter les revenus d'intérêts des banques à partir du 4ème trimestre, car elles réduisent leurs coûts de dépôt à court terme
** JPM considère également que les perspectives de croissance annuelle des prêts et des dépôts de BANC sont à la hausse et que la banque a la possibilité de dépasser ses prévisions de dépenses
** 9 courtiers sur 11 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 18 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions BANC ont augmenté de 7,1% depuis le début de l'année
