TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Marvell Technology, Wayfair
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carvana, Marvell Technology et Wayfair.

FAITS MARQUANTS

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 84 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix de 33

* AECOM ACM.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 155

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies relève le cours cible de 320 à 365 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 68$ contre 70

* Ally Financial Inc ALLY.N : KBW réduit le cours cible à 51 $ contre 56 $

* American Airlines AAL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : KBW relève l'objectif de cours à 394 $ contre 371 $

* Applovin Corp APP.O : Citigroup relève le cours cible de 600 à 850 dollars

* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies augmente le prix cible de 326 $ à 335 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60$ contre 37

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 200

* Autodesk Inc ADSK.O : HSBC relève la cote de la société de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 343 $ à 388

$

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec un prix cible de 179 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix de 179

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Bank of America BAC.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 56 $

* BILL Holdings Inc BILL.N : KBW relève le cours cible de 46 $ à 56 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $, contre 30,5 $ auparavant

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 98 $ à 115 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG relève le cours cible de 127 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 131 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève le cours cible de 127 à 128 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 129 dollars, contre 125

dollars auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW ramène l'objectif de cours à 71 $ contre 88 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève le cours cible de 104 à 106 dollars

* BRT Apartments Corp BRT.N : B. Riley réduit le prix cible de 21 $ à 19,5 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 145

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève le cours cible de 37 à 38 dollars

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours cible de 385 à 475 dollars

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Chime Financial Inc CHYM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 35$ contre 42

* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 91 $ à 112 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 56 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 117 $, contre 120 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 410

* Corpay Inc CPAY.N : KBW réduit le prix cible à 400 $, contre 445 $ auparavant

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 96 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 $ contre 62 $ auparavant

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18$ contre 17

* DR Horton Inc DHI.N : Citigroup relève le cours cible à 175 $ contre 162 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible de 58 $ à 56 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 55 $ contre 60 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 132,00 $ à 131,00 $

* Equifax Inc EFX.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 130,00 $ contre 141,00 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Fair Isaac Corp FICO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 1 600 $

* First Solar FSLR.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 225 $ à 255 $

* FIS FIS.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 88 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 18 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 42 $ contre 36 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformance" à "performance

sectorielle

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC réduit le prix cible de 631 $ à 605 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 750 $ à 843 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : TD Cowen relève le cours cible de 16 $ à 18 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $ auparavant

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 95 $ (85 $)

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible de 178 $ à 170 $

* JP Morgan JPM.N : RBC relève le cours cible à 343 $, contre 305 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 28 $

* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 20 $

* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 100 $, contre 120 $ auparavant

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 53 $ à 63 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Bernstein relève le cours cible de 62 à 65 dollars

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 61 $ contre 59 $ auparavant

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève le prix cible de 57 à 62 dollars

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel relève le prix cible de 61 $ à 63 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen relève le prix cible à 60 $, contre 58 $ auparavant

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 150

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève le prix cible de 25 $ à 27 $

* Marqeta Inc MQ.O : KBW réduit son objectif de cours à 6 $ contre 6,5

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 229 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 95$ contre 80

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève le cours cible de 218 à 252 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 55 à 90 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à

"sectoriel"

* Midcap Financial Investment MFIC.O : JP Morgan réduit le cours cible de 12 $ à 12,5 $

* Moody's Corp MCO.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Moody's Corp MCO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Moody's Corp MCO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 528 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le prix cible de 145 $ à 171 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* MSCI Inc MSCI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* MSCI Inc MSCI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 650 dollars

* MYR Group Inc MYRG.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Navient Corp NAVI.O : KBW réduit le prix cible de 15 $ à 14,5 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 70 $ contre 65 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 93 $

* Nike Inc NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 72,00 $ contre 70,00 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 80 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 68 $ contre 64 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève le cours cible à 86 $, contre 85 $ auparavant

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 123 à 139 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 96 $ à 103 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 143 $ à 140 $

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 140 $, contre 153 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 137 $ contre 142 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 126 $

* Peloton PTON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 8,00 $ à 9,00 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 27 à 36 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6,5 $ contre 7 $

* Piedmont Realty Trust Inc PDM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 8 à 9 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à 219 $

* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève le cours cible de 125 $ à 137 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup relève le cours cible de 132 à 143 dollars

* QXO Inc QXO.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 28

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 10 $ à 10,5

* S&P Global Inc SPGI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* S&P Global Inc SPGI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 540

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel augmente le prix cible à 80 $ contre 57 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 75

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Skywest Inc SKYW.O : Raymond James passe de "surperformance" à "achat fort"

* Slr Investment Corp SLRC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 16 à 15 dollars

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 118 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies augmente le prix cible à 31$ de 30

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 105 à 125 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 20 $, contre 11 $ auparavant

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 11 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève l'objectif de cours à 86 $ contre 82 $

* Toast Inc TOST.N : KBW ramène le cours cible à 42 $, contre 50 $ auparavant

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup relève le cours cible à 147 $ contre 138 $

* TransUnion TRU.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 125 $ contre 115 $ auparavant

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève le cours cible de 36 $ à 48 $

* Unity Software Inc U.N : Citigroup relève le cours cible à 50 $, contre 44 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 159 $, contre 165 $ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec un objectif de prix

de 280

* Viasat Inc VSAT.O : Barclays réduit la pondération du titre de "égal à égal" à "sous-pondéré

* Viasat Inc VSAT.O : Barclays augmente le prix cible de 10 $ à 23 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 24 à 29 dollars

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 84 $ à 100 $

* Western Union WU.N : KBW réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* Whitefiber Inc WYFI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Whitehorse Finance Inc WHF.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6,5$ de 8

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity augmente le PT à 30 $ de 28

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Needham relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

